8 sangkot sa pagbebenta, pagpapakalat ng pekeng pera, arestado sa Isabela

Photos courtesy of Tumauini Police Station

Timbog sa buy-bust operation ng mga awtoridad ang walong indibidwal na sangkot umano sa pagbebenta at pagpapakalat ng mga hinihinalang pekeng pera sa Tumauini, Isabela nitong Miyerkoles ng umaga.

Ayon kay Police Major Rolando Gatan, hepe ng Tumauini Police, nakatanggap ng impormasyon ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Isabela tungkol sa ilegal na gawain ng isang grupo.

Naaktuhan ang mga suspek sa pagbebenta ng umano’y mga counterfeit US dollar bills kapalit ng P2 milyon.

“Ang modus nila, naghahanap sila ng mahihikayat nila na sumali sa kanilang grupo. Tapos ico-collateral nila yung mga item at sasabihin na magje-generate sila ng amount from the victim na gagamitin daw para mai-withdraw nila yung pera sa Central Bank na pagmamay-ari daw ni Marcos,” sabi ni Gatan.

Narekober din sa pag-iingat ng mga suspek ang iba pang hinihinalang foreign bank notes, mga lumang Philippine peso paper bills, at ilang Bank Statement Certificate na ginagamit nila umano sa kanilang modus.



Nakumpiska rin sa mga suspek ang 7 bala ng kalibre .45 na baril, 10 cellphones, van na ginagamit nila sa pag-iikot, at ang boodle money.

Kinabibilangan ang grupo ng 6 na babae na pawang matatanda at dalawang lalaki. Ang itinuturing nilang lider ay 53-anyos na babae mula Angono, Rizal at sangkot umano sa syndicated estafa sa National Capital Region at sa Calabarzon.

“Sindikato ang mga ito. Ang explanation nila, meron silang nakilala na nanghikayat sa kanila na humihingi ng tulong para makahanap na papasok sa grupo nila,” sabi ni Gatan.

Ayon pa kay Gatan, wala pa naman lumalantad na ibang nabiktima ng grupo.

Nakikipag-ugnayan na rin ang awtoridad sa Bangko Sentral ng Pilipinas para maberipikang mabuti ang mga nakumpiskang ebidensya.

Inihahanda na ang reklamong paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code o illegal possession and use of bank notes and other instrument of credit, at illegal possession of ammunitions laban sa mga suspek.

- ulat ni Harris Julio

FROM THE ARCHIVES

Watch more in iWantTFC