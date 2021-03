400,000 pang doses ng Sinovac vaccines dumating sa Pilipinas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Dumating ngayong Miyerkoles sa Pilipinas ang dagdag na 400,000 doses ng COVID-19 vaccines ng Sinovac, na bahagi ng donasyon ng gobyerno ng China.

Pasado alas-7 ng umaga nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ang eroplano ng Philippine Airlines lulan ang donasyong dagdag sa 600,000 Sinovac vaccines na unang dumating sa Pilipinas noong Pebrero 28.

Na-disinfect muna ang bakuna bago ibinaba ng eroplano.

Kasama sa mga sumalubong sina Health Secretary Francisco Duque, National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon, at Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian.

Sa isang pahayag, sinabi ni Duque na nagpapasalamat ang Pilipinas sa dagdag na bakunang donasyon.

Napapanahon aniya ang dating nito dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Dinala muna ang bakuna sa cold storage facility sa Marikina.

Pag-uusapan sa Huwebes ng Interim National Immunization Technical Advisory Group kung saan ipapadala ang 400,000 doses ng bakuna.

Gusto ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na ilaan ito sa mga lugar na may mataas na COVID-19 cases gaya ng Metro Manila, Cebu at Davao.

Sa kabuuan, nasa 1 milyon na ang bakunang na-donate ng China.

Ayon kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, tila bumabawi ang bansang China sa ginagawa nito sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng pag-donate ng mga bukana.

"If we protest the Chinese incursion of our maritime zones, it would appear we’re like ungrateful because China has given us vaccines. We should not allow ourselves to be placed in this situation. We should have the option to get vaccines from other sources, from those who do not seek to encroach on our maritime zones," sabi ni Carpio sa panayam sa ANC Headstart.

Hanggang nitong Lunes, may mga halos 200 bangka ng China sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea, na sakop ng Philippine exclusive economic zone. Una itong namataan noon pang Marso 7.

Prinotesta na ito ng Pilipinas at kinondena na rin ng mga bansang Amerika at Japan.

Pero ayon kay Foreign Secretary Teodoro Locsin, Jr., ang pag-donate ng China ng mga bakuna ay walang kaugnayan sa maritime disputes nito sa Pilipinas.

“No it is not. Unrelated. Any diminution of commitment to the totality of our rights in the West and South China seas would disobey PRRD’s UN declaration and is tantamount to disloyalty to the Republic,” sabi ni Locsin sa Twitter.

Bukod sa mga bakuna ng Sinovac, nakatanggap din ang Pilipinas ng 525,600 doses ng bakuna ng AstraZeneca mula sa vaccine-sharing initiative na COVAX Facility.

-- May ulat nina Vivienne Gulla, Gillan Ropero, at Willard Cheng, ABS-CBN News