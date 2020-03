ALAMIN: Inaprubahang dagdag-awtoridad kay Duterte para sa laban vs COVID-19

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA – Inaprubahan ng Kongreso pasado hatinggabi ng Huwebes ang panukalang layong bigyan ng dagdag na awtoridad si Pangulong Rodrigo Duterte para makontra ang pagkalat ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Nagsagawa ng special session ang parehong kapulungan ng Kongreso pero kalaunan ay nagdesisyon ang Kamara na i-adopt na lang ang bersiyon ng Senado.

Tinawag ang bill na "Bayanihan To Heal As One Act" na ipapasa kay Duterte para aprubahan.

Sa draft ng bill na iniulat ng ABS-CBN News noong Linggo, mababasa ang mga terminong "emergency powers" at "takeover" ng mga pribadong kompanya, pero sa pinal na bersiyong inaprubahan ay wala na ang mga ito.

PINAL NA BERSIYON

Kasama sa panukala ang pagbibigay ng 2-buwan subsidiya, na may halagang P5,000 hanggang P8,000, sa 18 milyong mahihirap na kabahayan na apektado ng COVID-19.

May dagdag ayuda rin sa frontline health workers na tatawaging "special risk allowance" bukod pa sa tinatanggap nilang hazard pay.

Makatatanggap naman ng P100,000 ang public at private health workers sakaling tamaan sila ng COVID-19, at P1 milyon sakaling pumanaw ito.

Para mapondohan, kukuha ng P175 bilyon mula sa "available cash" ng GOCCs, habang ang P100 bilyon naman ay mula sa iba pang ahensiya ng pamahalaan.

Samantala, bibigyan rin ng kapangyarihan si Duterte na mandohan ang ilang uri ng kompanya para sa kapakanan ng health workers at iba pang frontliner.

Maaari lamang "i-takeover" ang kompanya kapag hindi ito nakipagtulungan sa pamahalaan, pero alinsunod pa rin daw sa konstitusyon ang kanilang gagawin.

Kabilang din sa kapangyarihang ibibigay kay Duterte ang pag-reprogram, reallocate, at realign ng 2020 budget basta gagamitin ito sa laban kontra COVID-19.

Tatagal ang dagdag-awtoridad ni Duterte sa loob nang 3 buwan, at Kongreso lang ang may kapangyarihang i-extend ito.

Sa huling ulat ng Department of Health, 552 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, at 35 dito ang namatay. –May ulat nina Sherrie Ann Torres, RG Cruz, Mike Navallo, at Katrina Domingo, ABS-CBN News