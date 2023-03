Traffic enforcer patay matapos masagasaan ng trak

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Dead on arrival sa ospital ang isang traffic enforcer ng Quezon City Traffic and Transport Management Department matapos masagasaan ng 14-wheel truck nitong Miyerkules sa may A. Bonifacio Avenue sa Quezon City.

Kita sa security camera ang nangyari sa 35-anyos na biktima na si Jeffrey Antolin.

Kwento ng kasamahan niyang traffic enforcer, inaalalayan nila noon ang mga pedestrian. Malayo pa lang ay pinahihinto na nila ang truck pero dumiretso pa rin ang driver nito at nasagasaan ang biktima.

Nailigtas pa ng traffic enforcer ang tumatawid na guwardiyang naka-bisikleta.

Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng truck pero ayon sa salaysay nito sa traffic police, nawalan umano ito ng preno.

Humihingi naman ng hustisya ang kaanak ng biktima.

Magsasagawa naman ng forensic examination at technical inspection ang traffic sector 1 ng Quezon City Police District para masiguro ang road worthiness ng truck.

--TeleRadyo, 23 March 2023