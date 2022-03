Watch more on iWantTFC

Matapos ang rollback ngayong linggo, namumuro na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Sa unang 2 araw kasi ng trading sa world market, tumaas nang P6.80 ang presyo ng kada litro ng diesel, P3.01 sa gasolina at P6.05 sa kerosene.

Bagaman may 3 araw pa ng trading na puwedeng magpabago sa presyo, malabo na umano ang rollback sa susunod na linggo.

"Hindi maganda 'yong nangyayaring events towards increase. Bagkus, immediate events na ito ay magku-cause ng pagtaas next week," sabi ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau.

Noong Martes, ipinatupad ang kauna-unahang rollback sa presyo ng petrolyo ngayong 2022. Ito'y kasunod ng 11 sunod-sunod na linggong oil price hike.

Bilang tugon, namigay ang pamahalaan ng fuel subsidy sa mga public transport driver, delivery rider at sektor ng agrikultura.

Samantala, ipinag-utos sa lahat ng ahensiya ng gobyerno ang pagtitipid ng kuryente sa kanilang mga opisina at petrolyo sa mga sasakyan.

Inatasan din ang mga ahensiya na magtalaga ng "energy efficiency and conservation officer."

Sa Department of Energy (DOE), halimbawa, pinapatay ang ilaw tuwing alas-12 ng tanghali hanggang ala-1 ng hapon.

Dapat ding nakapako sa 24 degrees Celsius ang thermostat ng aircon, na dating ginagawang 25 degrees Celsius.

Itinakda rin ang office hours ng DOE mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon, at wala munang flexi-time.

Pagdating naman sa mga government vehicle, dapat ginagamit lang umano ang mga ito sa "official use" at iwasan ang "idling" o pag-andar habang hindi ginagamit.

Magsasagawa ang DOE ng spot checks sa mga ahensiya, kabilang ang mga local government unit.

May kaakibat umanong penalty o sanction ang hindi susunod sa patakaran.

"Mayroong administrative sanctions pero susunod pa rin naman tayo sa due process," ani Patrick Aquino ng Energy Utilization Management Bureau ng DOE.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News