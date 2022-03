Mahigit P340 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang narekober sa loob ng isang van sa Quezon City ngayong ika-23 ng Marso 2022. Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

MAYNILA - Mahigit P340 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang narekober sa loob ng isang van sa Quezon City nitong Miyerkoles.

Tatlong suspek ang naaresto sa operasyon na pinangunahan ng Quezon City Police District at ng Philippine National Police Drug Enforcement Group.

Ang isa sa mga suspek ay sugatan at dinala sa ospital matapos makipagbarilan umano sa mga police.

Ayon sa Deputy Director for Administration ng PDEG na si P/Col. Marlon Martinez, modus ng mga suspek na i-package na parang teabag ang shabu para hindi mahalata ang bentahan ng iligal na droga.

“Halos isang buwan nating sinu-surveillance ito," ani Martinez.

“Sa bigger picture, nagbebenta sila meron retail. Pero judging sa nakita natin, hindi sila sa retail, nasa upper level sila," dagdag niya.

Iniimbestigahan ng QCPD kung konektado ang insidente sa mga drogang nasabat sa Quezon Province kamakailan, kung saan aabot sa P12 bilyong halaga ng droga ang nakumpiska ng pulisya.

Lumalabas kasi na halos pareho ng packaging sa mga droga na narekober sa Quezon, kung saan tila teabag din ang packaging nito.

“Six point eight, times 50, so more or less P340 million ang halaga. Iniimbistigahan pa natin kung galing ang mga ito sa Infanta, Quezon dahil sa packaging," ani Martinez.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

