Bata patay sa sunog sa Caloocan City

MAYNILA - Patay ang tatlong taong gulang na bata sa sunog sa kanilang bahay sa Barangay 14, Caloocan City ngayong Miyerkoles.

Gumagawa ng kama si Edmar Francisco sa kanilang bahay sa Pompano Street sa Barangay 14 bandang tanghali nang sinabihan siya ng kaniyang pamangkin na may nasusunog sa kabilang kwarto kung saan naroon ang tatlong taong gulang na anak niyang lalaki.

Ayon kay Francisco, nakaharang ang foam ng kama sa daanan papunta sa bata.

"Pupuntahan ko yung anak ko. Sumisigaw anak ko, tinatawag ako. Nakita ko malaki na apoy. 'Di na ko makapasok sa loob ng kuwarto kasi nakaharang yung foam ng kama namin," aniya.

Sa pagpupumilit ni Francisco na iligtas ang anak, sinuong niya ang sunog. Pero nabigo pa rin siya at nagtamo ng mga paso sa braso.

Labis ang kaniyang hinagpis dahil hindi niya nagawang iligtas ang anak.

Ayon sa fire investigator ng Bureau of Fire Protection Caloocan, iniimbestigahan pa nila ang tunay na sanhi ng sunog. Umabot lang ito sa first alarm at walang nadamay na ibang bahay.

Bandang 1:56 p.m. ay under control na ang sunog, at 2 p.m. ay nagdeklara na ng fire out ang ang BFP Caloocan.

Nasunog ang compound ng magkakapatid na Francisco kung saan anim na pamilya ang nakatira. Binubuo ng 27 na indibidwal ang anim na pamilya.

Pansamantala silang tutuloy sa kanilang kamag-anak sa kabilang kalye.

Inaalam na rin ng BFP ang halaga ng mga ari-ariang nasunog.

