Alyansa sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at Reform Party, opisyal na

MAYNILA - Opisyal na ang pagsasanib puwersa ng Partido Federal ng Pilipinas (PFP) at Reform Party para isulong ang kandidatura ng tambalang Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. at Sara Duterte.

Ito ay matapos lumagda sa isang kasunduan ang dalawang partido na isinagawa sa headquarters ni Marcos sa Mandaluyong City.

PANOORIN: Pagpapahayag ng suporta ng Reform Party sa kandidatura ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte.



Pinamumunuan ang Reform Party ni retired Col. James Layug na dating miyembro ng Magdalo. pic.twitter.com/668fMOlWvT — jeffrey hernaez 🇵🇭 (@jeffreyhernaez) March 23, 2022

Pinangunahan ito ni PFP Secretary General Thomson Lantion at Reform Party President Ret.Col James Layug.

Ayon kay Layug, naniniwala sila na isusulong ng tambalang Bongbong at Sara ang mga key reform agenda ni Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang dito ang Build Build Build program, Digital Pilipinas para sa libre at mas mablis na internet, pagpapatuloy ng war against drugs, at pagsugpo sa kriminalidad at korupsyon. Isa rin umano sa isusulong ng dalawang partido ang "Change Gov" na layong mag-decentralize ng economic, fiscal, at political power sa bansa.

Sa isang pahayag, nagpasalamat ang PFP sa tiwala ng Reform Party sa tambalang Bongbong - Sara. Mas mapalalakas umano ng pakikipagsanib puwersa ng Reform Party sa PFP ang isinusulong na pagkakaisa sa buong bansa ng UniTeam.

Unang nagkaroon ng kasunduan ang Reform Party sa PDP-Laban upang suportahan ang noo'y tumatakbo sa pagkapangalawang pangulo na si Senator Bong Go, na kinalaunan ay tumakbo sa pagkapangulo hanggang sa tuluyang umatras noong Nobyembre.

Paliwanag ni Layug, dahil sa kawalan ng kandidato ng administrasyon, nagpasya silang pumili ng kandidatong susuportahan.

"Nung mag Pebrero na po, mag start na yung campaign period, noong wala pa ring dine-declare ang administration na presidental candidate, the party, the leadership, nag-meeting po kami, nagkaroon ng consultation and nagkaroon ng consensus, we have to adopt and we have to endorse the next leader that we believe will be aligned with the principles that we are pushing for," aniya.

"Unanimously, the executive body decided na it will be Senator Bongbong and Mayor Sara," dagdag pa ni Layug.

Malaki rin umano ang maitutulong ng Reform Party sa kandidatura ni Marcos at Duterte.

"Kung saan may kandidato ang Reform, ang dala po nila yung liderato ng UniTeam tandem of BBM-Sara, so beyond campaign materials, beyond the propaganda machinery, we will be pushing it by word of mouth, door to door, tao sa tao, ganoon po ang gagawin namin para itulak ang liderato at ang kandidatura ng ating UniTeam candidates for President and Vice President, BBM and Sara," ayon kay Layug.

May 480 na kandidato sa buong bansa ang Reform Party, kabilang dito ang mga tumatakbo sa pagka senador na sina Mark Villar, Greco Belgica, at Gringo Honasan.