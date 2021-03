Quarantine facilities sa Metro Manila umaapaw na sa dami ng COVID-19 cases

MAYNILA — Paubos na ang kapasidad ng isolation facilities sa ilang LGU dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, at marami rin sa mga kaso rito ay pami-pamilya na nagkakahawahan.

Isa na rito si Pastor Levy Ragrag, na nahawahan ang buong pamilya niya sa Valenzuela City.

Bukod sa misis, nahawahan din niya ang kaniyang 3 anak, manugang, pati 2 apo. Mabuti na lang daw na asymptomatic silang lahat.

May ilan pang kamag-anak sina Ragrag na nasa kalapit nilang compound ang tinamaan din ng COVID-19 at dinala sa isolation facilities.

Isa lamang ang nangyari sa pamilya Ragrag sa kasalukuyang trend na nakikita ng mga lokal na pamahalaan pagdating sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19.

"It starts off with the infection, then people are mixing at work or public transport, they go home and contaminate their families," sabi ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian.

Simula't sapul, hindi na pinapayagan ng Valenzuela ang pagho-home quarantine. Nasa 14 ang quarantine facility ng lungsod na may 1,200 beds pero posibleng mapuno na rin ito kung magtuloy-tuloy ang pagsirit ng COVID-19 cases.

Ganito rin ang sitwasyon sa Malabon City kung saan maging ang mga bata ay tinatamaan na rin ng COVID-19.

Kaya noong isang araw, nagbukas na rin ng bagong isolation facility ang Malabon City na may 60 kuwarto.

Sa Marikina City naman, naobserbahan din na "naiuuwi" mula sa trabaho ang karamihan ng kaso kaya nagkakahawahan ang pamilya.

Kaya panawagan ng Marikina City LGU sa mga opisina, sundin ang pagkakaroon ng wastong ventilation, at pagpatupad ng health and safety protocols.

—Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News