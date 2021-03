Paggamit pa rin ng face shield, dinepensahan ng mga eksperto

MAYNILA - Nanindigan ang mga eksperto na tama lang na isulong pa rin ang paggamit ng face shield sa Pilipinas.

Ito ay sa kabila ng puna ng ilan na tayo lang umano ang bansang naghihikayat ng paggamit nito, at tila wala umanong ebidensya nakababawas ito sa COVID-19 infection.

Sa naging town hall meeting na inorganisa ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAAC nitong Martes, sinabi ni Dr. Tony Dans na malaki rin ang maiaambag ng face shield sa proteksyon laban sa virus, lalo na natatakpan din nito ang mata kung saan maaari ring pumasok ang virus.

“Mayroon nang pagsusuri na nagpapatunay na mayroon siyang effect, mga 78% reduction in the risk of transmission. Malayo siya sa 100% pero mayroon naman. Ang suggestion natin idagdag iyan dahil napakamura. Kung tutuusin mas mura pa nga siya sa face mask na disposable,” ani Dans.

Ikinwento naman ni Dr. Anna Ong-Lim na may naging pagaaral sa India kung saan nakitang napababa ang hawaan ng COVID-19 sa mga medical worker na nagalaga ng mga pasyenteng tinamaan ng virus.

Aniya, kung pinagkakatiwalaan ng health workers ang face shield, ibig sabihin mabisa ito kontra sa virus.

“Iyon nga mga naa-assign sa COVID wards walang maglalakas loob na pumasok sa kwarto na may COVID na walang eye protection. Kung iyon nga alam na alam natin at takot na takot tayo, bakit naman pagbabawalan o bakit hindi natin siya gamitin sa araw-araw natin buhay na pwede rin tayo makasalubong na may sakit?” ani Ong-Lim.

Matatandaang patuloy ang paalala ang gobyerno sa tamang pagsusuot ng face mask at face shield lalo na’t tumataas na naman ang mga kaso ng COVID-19.

Bukod dito, hinihikayat din ng HPAAC ang publiko na sundin ang “Apat, Dapat” na guide para hindi sila mahahawaan sa COVID-19.

Ito ay ang pagtitiyak na may sapat na air circulation o ventilation ang isang lugar na pupuntahan, may physical distancing sa ibang tao nakakasalamuha, palagiang pagsusuot ng face mask at face shield at paglimita sa tagal ng interaction sa ibang tao.

