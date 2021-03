NBI nagbabala sa 'a friend in need' scam

MAYNILA — Nagbabala ang National Bureau of Investigation (NBI) sa kumakalat na "a friend in need" scam, kung saan hina-hack ang social media account o email ng biktima at pinapadalhan ng mensahe ang mga kaibigan para manghingi ng pera bilang tulong.

Ito ay matapos magsumbong sa NBI Cybercrime Division si Dr. Ramon Ramos, na nawalan noong Lunes ng access sa kaniyang Facebook account.

Nagulat na lang daw si Ramos nang biglang tumawag ang kaniyang Facebook friends tungkol sa pagpapadala ng pera para sa pamangkin umano niyang may sakit, na hindi naman totoo.

Pinalabas naman sa ibang mensahe gamit ang account ni Ramos na nanghihingi ito ng pera para kay Cardinal Luis Antonio Tagle.

Mula noong Lunes, higit P500,000 na ang napadala ng mga kaibigan ni Ramos sa account ng suspek.

Ayon kay NBI Cybercrime Division Chief Vic Lorenzo, dumarami ang mga nabibiktima ng naturang scam.

Pinayuhan ni Lorenzo ang publiko na huwag agad maniwala sa mga kaibigang humihingi ng tulong sa email o social media.

Nag-abiso rin ang NBI na huwag i-click ang mga lumalabas na link na nagsasabing kailangan mag-log in ulit sa social media account kahit naka-log in pa ang isang user.

Isang paraan daw iyon ng mga hacker para makuha ang password at maagaw ang account.

-- Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News