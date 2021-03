Metro Manila mayors 2 linggong ipasasara ang gyms, spas, internet cafes

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagkasundo ang Metro Manila mayors nitong Martes na ipatigil muna ang operasyon ng mga spa, gym, at internet cafe sa kanilang mga nasasakupan simula Miyerkoles hanggang Abril 4.

Maaalalang noong isang linggo ipinatupad ang unified curfew sa buong Metro Manila, pero tanging Quezon City at Mandaluyong City lang ang nagpasara ng mga gym, spa, at internet cafes.

Sabi ni Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman Benhur Abalos, nagbago ang isip ng mga alkalde para mapadali ang pagpapatupad ng mga restriksiyon.

"Kasi 'yung hindi mag-gy-gym sa isang lugar, lilipat lang sa isang lugar para mag gym so maglilipatan lang sila so dapat ang NCR as a region halos uniform talaga para maging effective naman itong gagawing mga hakbang itong NCR bubble plus," sabi ni Abalos.

Nakapanlulumong balita ito para sa mga nagtatrabaho sa spa lalo’t marami sa kanila ang hindi pa rin nakakapasok at kumikita ng regular.

"Sana isipin din nila saan namin kukunin 'yung pang-araw-araw. Lalo na mga staff, 'yung may anak, may pinapadalhan sa probinsiya," hinaing ni Joy Valderrama, receptionist sa spa.

Walang pormal na grupo ang mga spa owners. Pero tanong ng spa owner na si Nol Montalbo, na nagsisilbing tagapagsalita ng iba pang spa chains, may ayuda ba silang maaasahan sa pamahalaan?

Kahit kasi sarado, tuloy ang bayad nila sa renta at bills kaya nangaganib nang mamatay ang spa and wellness sector lalo’t lumiliit na rin ang bilang ng mga therapist na gustong magtrabaho dito.



Ganito rin ang sitwasyon ng mga gym, na gaya ng mga spa ay noong Setyembre 2020 lang nakapagbukas ulit.

"Ang tagal na hindi kami bukas, negative income pa rin so talagang masakit... Sana wag ding kalimutan lalo na itong negosyo na nasa fitness, nasa recreation," hinaing ni Gold's Gym president Mylene Dayrit.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News