Karagdagang 16 barangay sa Maynila, isasailalim sa lockdown

MAYNILA - Madadagdagan pa ang mga barangay sa Maynila na ila-lockdown dahil sa COVID-19 simula Miyerkoles.

Nasa 16 na barangay ang isinama sa listahan ng critical areas na nakapagtala ng higit sampung kaso ng COVID-19. Bukod pa ito sa kasalukuyang lockdown sa ibang mga barangay na nagsimula kahapon.

Apat na araw ang barangay lockdown kaya nag-iimbak na ang mga residente ng kanilang pangangailangan tulad ng pagkain at gamot.



Tanging health care workers, essential workers, at government employees lang ang lusot sa lockdown.

Sa Barangay 50, inihahanda ang QR code system para sa mga authorized person outside of authority para maging mas mabilis ang identification sa para makalabas-masok sa barangay.

Bagama't may ilang barangay na nagsabing hirap at pagod na sila sa pagpapatupad ng lockdown, naiintindihan naman umano ng mga opisyal na kailangan ito para mapabilis ang contact tracing sa kanilang lugar. Humihingi rin sila ng kooperasyon ng mga residente lalo’t may mga nahuhuli pa rin na ilang quarantine violator na hindi awtorisadong lumabas ng bahay.

Nag-abiso naman ang Ospital ng Tondo na hindi muna tatanggap ng face-to-face consultation dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19 sa ospital. Maaaring tumawag muna sa hotline mg Oston Telemedicine ang mga gustong magpakonsulta, maging ang mga may schedule na sa doktor.

Sarado naman ang emergency room ng Gat Andres Bonifacio Medical Center hanggang alas 8 ng umaga ngayong Martes para bigyang-daan ang terminal cleaning and disinfection dahil sa hinihinalang kaso ng meningococcemia sa naturang ospital.