Habang nagbabasa ng aralin: Bata patay sa pamamaril sa Ilagan City

Patay ang isang 9-taong gulang na bata sa pamamaril sa Ilagan City, Isabela, Linggo ng gabi.

Ayon kay Police Lt. Col. Virgilio Abellera Jr., hepe ng Ilagan City Police, nagbabasa ang biktimang si Robin Carl Londonio ng kaniyang aralin sa module nang tamaan ng bala sa tiyan matapos na pagbabarilin ang kanilang bahay sa Barangay Mangcuram.

“'Yung bahay is made of plywood lang, kumbaga tagus-tagusan. 'Yung bata is nakaupo na nagmo-module doon sa foam na nakalapag sa flooring,” sabi ni Abellera.

Naisugod pa sa ospital ang bata, pero binawian rin ito ng buhay.

Ang suspek sa insidente ay mismong kaanak ng biktima na si Jose Baquiran, 60 anyos, dating barangay kagawad.

Posibleng nag-ugat umano ang pamamaril sa nangyaring barangay assembly matapos ireklamo ng mga residente ang mga alagang kambing ng suspek.

“Katatapos ng barangay assembly nila during that day. Ang inirereklamo ng mga residente doon ay itong kambing ng suspek na kumakain sa mga halaman. Ang suspetsa siguro nitong suspek ay itong side ng biktima ang nagrereklamo,” sabi ni Abellera.

Napag-alaman din na lasing ang suspek nang gawin ang krimen. Agad namang naaresto ang suspek sa kaniyang bahay pero bigo ang awtoridad na marekober ang M16 rifle na ginamit ng suspek sa pamamaril.

Natagpuan naman nila sa kuliglig ng suspek ang limang magazine at mga bala.

Nagsisilbi din na ebidensya ang limang basyo ng bala na narekober sa crime scene. Isang kamag-anak din ng biktima at suspek ang nakasaksi sa insidente.

Sinampahan na ang suspek ng kasong pagpatay.

- Ulat ni Harris Julio