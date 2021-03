Galvez nirekomendang simulan na ang vaccination sa ibang sektor

MAYNILA - Nirerekomenda ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. na baka maaaring maumpisahan na rin ang pagbabakuna sa ibang essential workers kahit hindi pa tapos ang pagtuturok sa health care workers.

Ganito aniya ang ginawa sa US, Indonesia at Israel kaya napabilis ang pagbabakuna nila sa kanilang populasyon. Ipinarating na aniya ng National Task Force sa National Immunization Technical Advisory Group o NITAG ang nasabing rekomendasyon.

“We are balancing the safety of our health care workers and at the same time, we are trying to provide ma-sustain ang economy. Kasi ang nakita po natin iyong private sector at national government ay sabay-sabay po tayo mag-inoculate ... dapat po talaga simultaneous ginagawa,” aniya Lunes.

Nasa 370,000 na health workers umano ang nabakunahan kontra COVID-19 na katumbas aniya ng 21.71% ng kabuuang bilang ng health care workers na target bigyan ng bakuna.

Tatlong vaccines deliveries ang inaasahan bago matapos ang Marso, mula sa dalawang magkahiwalay na pagdating ng Sinovac vaccines at 2nd batch ng AstraZeneca mula COVAX facility.

“This coming March, Wednesday, 7 [p.m.] po dadating na po iyong ating donations from Sinovac, iyong 400,000, and then according to WHO, iyong ating supply nasa Europe na po iyong 979,200. Naghihintay nalang tayo ng kanyang deployment going to the Philippines,” ani Galvez.

Sa 2nd quarter naman ng taon, inaasahang nasa 11.5 milyong doses ng bakuna ang dadating sa Pilipinas, kabilang ang Sputnik V mula sa Gamaleya Institute, matapos itong mabigyan ng emergency use authorization (EUA) ng Food and Drugs Administration.

Ani Galvez, sisimulan na rin ang negosasyon para sa Sputnik V vaccines ng Gamaleya Institute sa Martes.

Posibleng sa 2nd quarter din dumating ang mga bakuna mula Moderna at Novavax, habang ang bulto ng mga vaccine order ng bansa ay inaasahan sa 3rd at 4th quarter ng taon.

MULA SA ARKIBO

Watch more in iWantTFC