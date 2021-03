Community transmission ng mas nakahahawang variants di pa kumpirmado ng WHO

Watch more in iWantTFC

Hindi pa sinasabi ng World Health Organization (WHO) kung may community transmission na sa Pilipinas ng mga variant of concern na United Kingdom at South African variants ng coronavirus.

Una nang sinabi ng Department of Health (DOH) na nanghingi sila ng tulong sa WHO para matukoy ito.

Ang malinaw ay may local transmission ng UK at South African variant. Sa katunayan, lahat ng siyudad sa Metro Manila ay nakapagtala na ng isa o dalawang variant of concern.

Isa pa lang ang natatala na P.1 o mas kilala bilang Brazil variant ng coronavirus.

Base sa depinisyon ng WHO ng "local transmission," ipinapakita na ang source ng infection o pagkakahawa ng sakit ay nanggagaling lang din sa iisang lugar.

Base sa tala ng DOH, nakita rin sa 9 na rehiyon sa bansa ang mga variant of concern.

Maituturing namang community transmission kapag hindi na nakikita ang pagkakaugnay ng malaking bilang ng hawahan.

Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, bagaman wala pang kumpirmasyon ang WHO, tila may ebidensiya ng community transmission ang variant of concern.

"Ang isa sa criteria is always clustering of cases na hindi lang siya sa isang barangay nakikita but also in other barangays, nearby barangays," ani Solante.

Marami na ring mga mas bata ang nahahawa sa sakit, ayon kay Solante.

"Another observation to support that community transmission, all ages are affected. Noon ang mga na-admit, mga 60 years old, 50 years old and above. Now we have clusters of younger patients," ani Solante.

Base naman sa pag-aaral na ginawa sa UK tungkol sa UK variant, ang mga mas bata ay tinatamaan na rin ng moderate o severe na COVID-19.

Sa nasabing pag-aaral, lumalabas na ang variant of concern na unang na-detect sa kanilang lugar ay hindi lang mas nakahahawa kundi posibleng mas makapagdulot din ng mas malalang uri ng sakit.

"Whether you're young or eldery, you get this virus, there is a chance that both will develop moderate to severe COVID," ani Solante.

Pero ang dapat umanong maunawaan ng publiko ay hindi pa peer-reviewed ang pag-aaral at hindi pa puwedeng gamitin sa pagsasagawa ng clinical practice.

Nitong Martes, umakyat sa 677,653 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos makapagtala ang Department of Health ng 5,867 dagdag na kaso. Sa bilang na iyon, 86,200 ang active cases.