2 motorcycle rider patay sa magkahiwalay na aksidente sa Isabela

Dalawang motorcycle rider ang nasawi sa magkahiwalay na aksidente sa Isabela nitong Lunes.

Bandang alas-7:40 ng umaga nang magsalpukan ang motorsiklong sinasakyan ng 41 anyos na residenteng si Felino Duques at ang isang SUV sa national highway ng Barangay San Carlos, sa bayan ng Benito Soliven.



Sa imbestigasyon ng Benito Soliven Police, nang-agaw umano ng linya ang motorsiklo kaya nangyari ang aksidente.

Patay na nang maidala sa ospital si Duques, habang arestado naman ang driver ng SUV na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.

Sumalpok naman sa pader ang motorsiklong minamaneho ng 21 anyos na si John Mark Dela Cruz bandang 8 ng umaga ng Lunes, sa siyudad naman ng Santiago.

Sa imbestigasyon ng Traffic Group ng Santiago City Police, binabaybay ng biktima ang national highway sa bahagi ng Barangay Divisoria nang mawalan ng kontrol dahil sa madulas na daan bunsod ng pag-ulan.

Sumalpok sa pader ng isang establisimyento at pumailalim pa sa signage board nito ang biktima.

Nadala sa pagamutan si Dela Cruz pero idineklarang dead-on-arrival ng umasikasong doktor.

Paalala ng awtoridad na maging maingat sa pagmamaneho lalo ngayong madalas ang pag-ulan upang makaiwas sa aksidente.

— Ulat ni Harris Julio

