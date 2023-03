A cache of firearms allegedly owned by Taiwanese nationals is presented to the media at the Philippine National Police Media Center in Camp Crame in Quezon City on March 21, 2023. The firearms which include pistols, machine guns, rifles, and ammunition were seized inside a condominium unit in Makati City on March 20 by units of the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) Anti Organized Crime Unit, Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), and Makati City Police. Maria Tan, ABS-CBN News



MAYNILA - Inatasan ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Senator Ronald "Bato" dela Rosa para magsagawa ng pagdinig higgil sa pagkakadakip sa Makati City sa isang Taiwanese na nag-iingat ng mga baril.

Sa gitna ng plenary session, sinabi ni Zubiri na kailangan nila itong siyasatin para malaman kung ito ay kaso ng gun running, gun for hire o baka terorismo.

Nakababahala aniya ito dahil undocumented ang Taiwanese na nagkaroon ng access sa maraming baril.

"I'm just very worried about the apprehension on 100 firearms in this condominium unit in Rockwell in Makati and high powered firearms. It could be anything such as gun running but can be as bad as terrorist cell so I think there might be some security concerns, national security concern in this particular issue," dagdag ni Zubiri.

Agad namang nangako si Dela Rosa na magpapatawag ng pagdinig bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs.

Una nang inireport ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. at ng Philippine National Police ang pagkakadakip noong Marso 20 sa isang undocumented Taiwanese na may sangkaterbang baril at mga bala.