Tinawag ni Partido Lakas ng Masa vice presidential candidate Walden Bello na "tuta" ni Davao City Mayor at kapwa vice presidential aspirant Sara Duterte-Caprio ang mga miyembro ng Davao City council matapos siyang ideklara na persona non grata sa lungsod.

"Ang mensahe ko sa kanila ay mag-isip naman sila .They are making things worst kasi ipinapakita lang na hawak na hawak sila ni Sara at sila ay yong tuta ni Sara na talagang nagpapakita na talagang Sara controls them and it's really a stupid move sila ang pagtatawanan ng bayan kasi tatawa talaga ang bayan dito that is you know for i-declare ako na persona non grata for singing a Frank Sinatra song asking Sara to join a national debate and you know masasabi natin na kalokohan yan," pahayag ni Bello sa isang phone interview.

Dagdag ni Bello, nakakatawang maging "persona non grata" dahil sa pagkanta niya ng "Where Are You" ni Frank Sinatra sa isinagawang Vice Presidential Debate ng Commission on Elections noong araw ng Linggo.

Ayon kay Bello dapat na ipaliwanag ng alkalde sa mga tao ang mga nangyayaring korapsyon at illegal drugs sa Davao City.

"Pumunta lang siya sa debate so she can clear up her record of mismanagement and corruption and drugs in Davao City so she can clear up this whole issue of iyung fraud on franchises ng ating mga PUV na talagang ise-centralize 'yong PUV system ng Davao in the hands of three cronies of three companies favored by the Dutertes na three bus line na i-clarify niya kung bakit merong 10,000 ghost employees na sinabi ng COA doon sa Davao City hall names that are collecting salaries without really being employed by the city. Eh clarify niya kung bakit ang coastal roads na 100 meter, P1 million per 1 meter that coastal road sa Davao at talagang nagagalit talaga ang mga mamamayan," dagdag pa ni Bello.

Mensahe ni Bello kay Mayor Duterte-Carpio, magpakita ito sa mga debate para ang tao na ang humusga at para makita ang tunay na kulay nito at kung kailangan niya ng political advice at handa si Bello na magbigay nito sa kanya nang libre.

Nauna nang idineklara ng Davao City council na "persona non grata" si Bello matapos nitong tawaging "drug center of the South" ang lungsod.

- ulat ni Rolen Escaniel