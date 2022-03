Santo Niño exhibit sa Barcelona, pinasinayaan ni Cardinal Tagle

BARCELONA - Pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang ribbon-cutting ceremony ng Santo Niño exhibit sa Philippine Consulate General sa Barcelona noong March 6, 2022.

Kasama sa pagpapasinaya ng exhibit na pinamagatang “Santo Niño de Cebu: Un Icono de la Historia Filipina” (Santo Niño de Cebu: An Icon of Philippine Culture and History) si Philippine Ambassador to Spain Philippe Lhuillier, Foreign Affairs Assistant Secretary for Public and Cultural Secretary Eduardo Meñez at Philippine Consul General sa Barcelona Maria Theresa S.M. Lazaro.

Pinangunahan ni Cardinal Tagle kasama sina Philippine Ambassador to Spain Philippe Lhuiller, Foreign Affairs Assistant Secretary for Public and Cultural Secretary Eduardo Menez at PH Consul General sa Barcelona Maria Theresa S.M. Lazaro ang pagpapasinaya ng Santo Niño exhibit (Barcelona PCG photo)

Matapos ang ribbon-cutting, sinundan naman ito ng pagbabasbas ng mga imahe ng Santo Niño at ng Magellan’s Cross ng Cebu ni Cardinal Tagle.

Ipinapakita ng exhibit ang limang Santo Niño mula sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, tulad ng Santo Niño de Cebu, Santo Niño de Pandacan, Santo Niño de Praga, Santo Niño de Ternate, at ang Santo Niño de Tondo. Isa ring replica ng Magellan’s Cross ng Cebu ang ipinagawa ng Archdiocese of Barcelona sa pakikipagtulungan ng Philippine Consulate General sa Barcelona.

Ang pagbabasbas ni His Eminence Luis Cardinal Tagle sa Santo Niño exhibit (Barcelona PCG photo)

Ayon kay Ambassador Lhuillier, layon ng exhibit na maibahagi ang pananampalataya ng mga Pilipino sa Santo Niño sa man Pilipinas o Espanya at sa buong mundo.

“Spain has gifted us with Christianity. Through our devotion to the Santo Niño, we gift Spain with our Catholic faith, which has been our pillar of strength and has seen us through difficult times,” pahayag ni Ambassador Lhuillier.

Si Ambassador Philippe Lhuiller habang kausap ang ilang miyembro ng Filipino Community (Barcelona PCG photo)

“The exhibit is a narrative of the important role of our daily lives of the infant Jesus whom we, Filipinos, lovingly call Santo Niño. It is a glimpse into our history and our catholic faith”, sabi ni Consul General Maria Theresa S.M. Lazaro.

Hinimok ni Cardinal Tagle ang mga kabataan na ihayag ang kanilang pananampalataya kay Hesus at hinamon niya rin sila na maging mga pari at madre para sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa buong mundo.

“Spread the Catholic Faith”, ang panawagan ni His Eminence Luis Cardinal Tagle nang makaharap niya ang ilang miyembro ng Filipino community sa Santo Niño exhibit (Barcelona PCG photo)

Panawagan din ni Cardinal Tagle sa mga Pilipino sa Spain na ibahagi ang “gift of faith” na ibinahagi sa ating mga ninuno mahigit limandaang taon na ang nakakalipas.

Narinig naman sa pagbubukas ng exhibit ang musical performances tulad ng “Santo Niño at 500 Jubilee Song,” “Panis Angelicus" ni Santo Tomas Aquinas, at “Saan Ka Man Naroroon" ni Levi Celerio, na kinanta ni Zip de Guzman, isang Pinoy baritone mula sa Andorran Opera.

Dinaluhan ang exhibit ng mga opisyal ng Archdiocese of Barcelona at Catholic churches sa Catalonia, local government officials, mga kinatawan ng academic at cultural institutions ng Barcelona, mga miyembro ng Filipino community at mga kinatawan ng member agencies ng National Quincentennial Commission.

Ang exhibit ay naging posible sa pakikipagtulungan ng National Historical Commission of the Philippines at magpapatuloy hanggang May 31, 2022. Maaaring bisitahin ang exhibit mula Lunes hanggang Biernes, alas-9 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon.

Source: DFA website