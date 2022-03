Sanggol na ibinenta ng nanay dahil sa e-sabong, nasagip na

MAYNILA - Nasagip na ng awtoridad ang batang ibinenta ng kaniyang sariling ina matapos itong mabaon sa utang dahil sa "e-sabong".

Nasagip ng National Bureau of Investigation Human (NBI) Trafficking Division nitong Martes ang 9 na buwang sanggol na si baby "Miracle".

JUST IN: The NBI Human Trafficking Division has rescued baby “Miracle”. The 9month old baby who was sold by her mom because of e-sabong debts. Details to follow. pic.twitter.com/WinjVv4XcG