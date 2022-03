TINGNAN: Sitwasyon kanina sa grand rally ng Uniteam sa General Trias Sports Park @DZMMTeleRadyo @ABSCBNNews pic.twitter.com/qLj4he0EQ9 — Joyce Balancio (@joycebalancio) March 22, 2022

Napanindigan umano ni Cavite Gov. Jonvic Remulla ang unang sinabing isang "Marcos country" ang probinsiya ng General Trias, Cavite.

Ito ay dahil malaki ang lamang umano ng bilang ng mga taga suporta ng tambalang Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio kung titingnan ang mga dumalo sa kanilang campaign rally sa General Trias Sports Park nitong Martes.

Ang kampo ni Vice President Leni Robredo, noong bumisita ng Marso ay nagkaroon ng higit 40,000 na crowd attendance sa parehong lugar na General Trias Sports Park.

Malaki umano ang pinagkaiba sa bilang ng mga pumunta sa grand rally ng Uniteam nitong Martes.

"The PNP said 140,000—100,000 inside and 40,000 outside. But I think it is close to 120,000," ani Remulla sa panayam ng ABS-CBN News.

"Judging from Leni's campaign that had 47,000 and according to the PNP, it had more than double," dagdag pa niya.

Subalit nauna nang sinabi ng kapatid niyang si Cavite 7th District Rep. Boying Remulla na hindi kakasya ang higit 40,000 sa General Trias Sports Park.

"Kabisado ko 'yung lugar, hindi kakasya ang 47,000 doon," saad ni Rep. Remulla sa isang interview sa ANC noong Marso 7.

Watch more on iWantTFC

Samantala, ikinagulat umano ni Marcos Jr. ang dami ng kaniyang tagasuporta sa Cavite.

"Tuwang-tuwa siya, he even said the crowd in Cavite is even larger than his crowd in Ilocos Norte," ani Gov. Remulla.

Sinusubukan pang kuhanan ng ABS-CBN News ng opisyal na pahayag ang Cavite Police hinggil sa crowd estimate, pero wala pa itong binibigay na pinal na datos.

Sa naging talumpati ni Marcos Jr. sa rally, nagpasalamat siya sa mga taga-Cavite.

"Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap na ibinigay ninyo sa amin kahit po napaliit ng ating ground, may 100,000 po kayo," ani Marcos.

Panay naman ang sigaw ng mga taga-suporta ni Marcos na hindi sila bayad.

Naniniwala si Gov. Remulla na kaya ang ipinangako niyang 800,000 na boto para kay Marcos Jr. sa Cavite.

"I promise to him (Marcos Jr.) the that if the miting de avance is in Luneta we will have 300,000 from Cavite," giit niya.

Ayon sa Commission on Elections, ang Cavite ang ikalawang probinsya sa bansa na may pinakamaraming botante na nasa 2.3 milyon para sa Halalan 2022.—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News