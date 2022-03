“Mamang Sorbetero,” bumida sa Ankara Tourism Fair

ANKARA -Ibinida ng Philippine Embassy sa Ankara, Turkiye ang tourism destinations ng Pilipinas sa 5th TRAVELEXPO Ankara (TEA), ang pinakamalaking tourism fair sa Turkish capital nitong March 3 hanggang 6.

Mula pa noong February 10, nagbukas na muli para sa international tourism ang Pilipinas dahil sa pagluluwag ng COVID restrictions. Kasama sa nililigawan ng Department of Tourism (DOT) ngayon ang mga Turkish travellers.

Higit 400 bisita ang dumaan sa Embassy booth para makita ang Promotional tourism videos at brochures na nakasulat sa Ingles at Turkish na nagpapakita sa world-famous beaches at dive sites ng Pilipinas, ayon sa DOT.

Pero mas ikinatuwa ng mga bisita ang “Mamang Sorbetero” o Philippine ice cream cart. Natikman nila ang traditional ice cream flavors ng mga Pinoy tulad ng ube, mango, pandan at macapuno.

Nagpakuha rin ng litrato ang mga bisita sa #itsmorefuninthephilippines photo frame at Embassy booth.

Binigyan din ang mga dumaan sa booth ng loot bags na naglalaman ng Filipino snack food products at “It’s More Fun in the Philippines” tumblers.

Source: DFA website