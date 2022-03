Watch more on iWantTFC

Dumami ang mga customer na namimili ng bagong bike at e-bikes sa harap ng taas-presyo sa gasolina.

Ayon sa isang nagtitinda ng bike sa Quiapo, Maynila, marami na aniya siyang natanggap na inquiries sa mga gustong bumili ng bagong bike.

"Patuloy na dumarami bumibili ng bike kasi sa yung pagkaibahan nila sa trapik, tapos tumataas gas sa motor. Bale nagaadjust sila sa bike po kasi walang trapik," ani Aiko Lagarde, isa sa mga nagtitinda ng bike.

Isa sa mga bumili si Romnick Mendoza, na ipinarada muna ang kaniyang motor.

May rollback man kasi, nangangamba siya na muling tumaas ang presyo.

"Mag ro-rollback sila minsan P2, magtataas naman sila 4 pesos, wala ring mangyayari. Magba-bike na lang muna ako. Di ko na muna anhin ang motor," ani Mendoza.

Kahit na bababa aniya ang presyo ng gas, mananatiling mataas ang demand sa mga bisikleta lalo't siksikan na sa kalsada dahil sa pagluwag ng COVID-19 restrictions.

May isang delivery company naman na nag-electric vehicles na muna at nakipag-partner sa isang home furnishing shop para sa deliveries.

Aminado silang mahal ang halaga ng bawat unit ng electric vehicle pero laking tipid anila ito sa mahabang panahon lalo na kung pabago-bago ang presyo ng krudo.

May mga hamon pa ngayon sa mga EV at e-bike dahi lsa kakulangan ng charging station at iba pang infrastructure. Pero mas makakabuti anila ito sa kalikasan at sa bulsa pagdating ng panahon.

Para sa Electric Vehicle Association of the Philippines, dumami pa rin ang nag-iisip bumil ng e-bike at pati e-trike nitong nakalipas na linggo.

"There are a lot of inquiries... ang nag flourish yung affordable e-bikes and e-trikes," ani Rommel Juan, chairperson ng grupo.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News