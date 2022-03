Dismayado ang ilang residente ng Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City dahil sa kawalan ng suplay ng tubig sa kanilang lugar.

Halos masimot na ang mga imbakan nila ng tubig dahil apat na araw nang walang tulo ang mga gripo sa mga bahay-bahay.

Kasama ang kanilang lugar sa sakop ng water service interruption, ayon sa Maynilad, na pinalawig hanggang April 1.

Batay sa anunsyo, 10 p.m. hanggang 4 a.m. ang schedule ng walang tubig. Pero kahit sa umaga, walang ni isang patak ng tubig ngayon.

Mula nang magsimula ang water service interruption sa kanilang lugar noong Marso 16, kadalasang alas-2 ng madaling araw nagkakaroon ng tulo sa gripo kaya napupuyat na rin ang mga residente kaaabang.

Ang residenteng si Princess Samaco, gumastos na ng P1,600 sa mineral water para may magamit sa pagluluto, paglilinis, at paglalaba.

“Sabi nila, magastos itong ginagawa ko. Pero wala namang akong choice,” sabi ni Samaco.

Ayon sa Maynilad, maaaring isolated case ang sitwasyon sa Barangay Santa Monica dahil off-peak interruption lang ang dapat ipinatutupad ngayon.

Ibig sabihin, dapat may suplay ng tubig ang mga customer tuwing umaga, at sa gabi at madaling araw lang walang tubig kung kalian kaunti lang ang gumagamit nito.

Una nang sinabi ng Maynilad na kailangang palawigin ang water service interruption dahil sa mabilis na pagkaubos ng tubig sa mga reservoir dahil sa mataas na demand.

Hiling ng mga residente na may magrasyon din ng tubig sa kanilang lugar dahil paubos na ang kanilang mga naigib.

Sinabi ng National Water Resources Board na dapat ay sapat ang suplay ng tubig sa Metro Manila dahil hindi naman nababawasan ang alokasyon na 48 cubic meters para sa MWSS.

Pero kailangang aralin ang taas ng demand lalo ngayong mainit ang panahon at patuloy na bumababa ang lebel ng tubig sa Angat Dam.

Nagsimula na ang cloud seeding operations sa Angat Dam kahapon na inaasahang makatutulong sa kakulangan sa ulan at madagdagan ang antas ng tubig sa mga reservoir.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more on iWantTFC