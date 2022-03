Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Pormal na inendorso ngayong Martes ng PDP-Laban faction na suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo ni Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa pagkapangulo ngayong Mayo.

Agad itong inalmahan ng isa pang paksyon ng PDP-Laban, isang partidong binuo para labanan ang diktatorya noon sa ilalim ng ama ni Bongbong na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.

Sa isang resolution na pinirmahan ni party/faction president Alfonso Cusi at ng ilang opisyal gaya ni Sen. Bong Go, si Marcos Jr. umano ang kandidatong pinaka-aligned sa 11-point agenda ni Duterte.

Gayunman, sinabi ni Cusi na hindi ito maituturing na "support" mula mismo kay Duterte.

"Ito po ay hindi desisyon ng isang tao, ito po ay desisyon ng partido," ani Cusi.

Una nang in-adopt ng paksyon ang running-mate ni Marcos Jr. na si Sara Duterte-Carpio, na anak ni Pangulong Duterte.

Pinuna ni Sen. Koko Pimentel, na namumuno sa kabilang paksyon ng PDP-Laban, ang desisyon ng Cusi wing.

“With this latest action from Sec. Cusi and his cohorts, they have manifested that they are total strangers to PDP-LABAN. They don’t even acknowledge that PDP-LABAN was established to oppose the Marcos dictatorship," sabi ni Pimentel, anak ng PDP-Laban founder na si dating Sen. Aquilino "Nene" Pimentel.

"Time for Comelec to dismiss the petition of these usurpers," dagdag niya.

Samantala, nagpasalamat naman ang Marcos camp sa endorsement ng Cusi wing.

"It is truly assuring but at the same time challenging us to be even more prepared," ani Vic Rodriguez, spokesman ni Marcos.

