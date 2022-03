Comelec bubuo ng task force vs vote buying

Watch more on iWantTFC

Inihayag ngayong Martes ng Commission on Elections (Comelec) na bubuo sila ng task force para imbestigahan ang mga natatanggap na ulat ng vote buying o bentahan ng boto.

Ayon kay Comelec Commissioner George Garcia, marami silang natatanggap na ulat ng vote buying ngayong panahon ng kampanya.

Kaya bubuo umano ang komisyon ng task force kasama ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Department of Justice.

"Magke-create ang commission ng task force para sa lahat ng ganiyang reports, complaints," ani Garcia.

Pero ayon kay Garcia, hindi pa maituturing na vote buying sa mata ng batas ang mga umano'y abutan bago ang opisyal na panahaon ng kampanya.

Pebrero 8 nag-umpisa ang campaign period sa national positions habang Marso 25 naman sa local positions.

Kailangan din umano ng pormal na paghahain ng reklamo.

Dati nang sinabi ni Garcia na puwedeng maparusahan ang mga bumibili ng boto at nagbebenta nito, kahit iyong pangako o alok lang basta sapat para makaimpluwensiya ng boto.

Kabilang sa mga posibleng parusa ang pagkakakulong, disqualification sa pagtakbo ng kandidato, at kawalan ng karapatang bumoto.

"Para po sa mga kababayan natin... wala pong vote buying kung walang vote selling so 'wag po isipin ng iba na ang guilty lang po ay kandidato," ani Garcia.

"Kahit simpleng promise lang po, kahit wala kang binibigay is already vote buying," paliwanag niya.

Ngayong Martes, ipinasilip din ng Comelec sa watchers, observers at media ang automated election system (AES) sa end-to-end testing.

Nakaboto ang mga nasa testing gamit ang vote counting machine (VCM) at nakita rin paano sinusuma ng consolidation and canvassing system ang mga boto mula sa mga napiling presinto sa Cagayan province at Iloilo.

"What transpired today, which is a successful end-to-end transmission of the results, hopefully ma-replicate 'yan," ani Garcia.

Ayon sa Comelec, kitang-kitang imposibleng ma-hack ang AES dahil hindi tatanggapin ang ano mang manipulasyon ng sistema.

Tiniyak ding sapat ang supply ng kuryente at signal ng internet sa araw ng halalan sa Mayo 9.

Magpapa-walk through rin ang Comelec sa mga server na gagamitin sa halalan.

Nakapuwesto na rin sa regional hubs ang mga Broadband Global Area Network na gagamitin sa mga lugar na mahina ang signal ng internet at nakaabang ang mga baterya ng VCM.

Inaasahang makakapagproklama ng mga panalo sa mga city at municipality sa loob ng 24 oras habang 3 araw naman sa mga probinsiya.

Isang linggo ang aabutin umano sa mga senador at party-list at depende sa Kongreso ang pagproklama ng susunod na pangulo at bise presidente.

— Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC