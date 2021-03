Pagbabantay sa checkpoints hinigpitan; mga di importanteng lakad ipinagbabawal

Checkpoint sa border ng Muntinlupa City at San Pedro Laguna nitong Marso 22, 2021. Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

MAYNILA – Isa lang ang tagubilin sa mga pulis sa checkpoint papasok ng Muntinlupa City mula Laguna: bawal papasukin ang mga walang lehitimong lakad gaya ng trabaho.

Ito’y matapos magpatupad ng mas mahigpit na general community quarantine sa National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal sa loob nang 2 linggo dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

Dahil dito, hindi pinaraan ang isang lalaki na magpapakarga lang sana sa kalapit na gasolinahan nitong madaling araw ng Lunes.

Hinarang siya ng mga bantay sa checkpoint at pinahanap na lang ng ibang gasolinahan.

Sa pagdaan sa checkpoint, kailangang magpakita ng ID at certificate of employment bilang patunay ng essential travel.

Ipinaliwanag naman ni Interior and Local Government Undersecretary Bernardo Florece na maaaring bumiyahe sa loob ng GCQ bubble, na binansagang “NCR Plus,” pero ipinagbabawal ang paglabas o pagpasok dito.

Essential travel lang din aniya ang puwede para makalabas o makapasok sa 4 na border ng bubble.

“’Yong tinatawag natin na essential, unang una ‘yong magtatrabaho, magpo-procure ng goods and services, APOR (authorized persons outside residence). Mayroon din tayong mga exception dito kung ikaw ay for medical treatment then for humanitarian considerations,” sabi ni Florece sa Teleradyo.

“Kung uuwi sila sa probinsiya, allowed pa rin naman ‘yan. They just have to show ‘yong ID nila na nakalagay ang address nila, just to show ‘yong address nila. Ang hinihigpitan lang naman natin yung for leisure or tourism,” dagdag ni Florece.

Sabay sa rush hour, tumukod ang trapiko papunta sa checkpoint, pero hindi tulad noong unang ipinatupad ang enhanced community quarantine, mas mabilis na ang usad ng mga sasakyan.

“Dapat lang maghigpit kasi ang iba gala lang nang gala... kasi dumadami ang mga kaso,” sabi ng motorcycle rider na si Jesse Ponce nang tanungin kung pabor ba ito sa mga bagong restriction.

Pinaalalahanan din ng mga pulis ang mga dumaraang jeep ukol sa pagsuot ng face mask at face shield.

Sa Commonwealth Avenue naman sa Quezon City, walang nahuli ang Inter-Agency Council for Traffic na mga bus na lumalabag sa health protocols.

Noong Linggo, nakapagtala ang Department of Health ng 7,757 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang bilang na 663,794. Iyon ang ikatlong araw na lampas 7,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19.

– Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

Watch more in iWantTFC