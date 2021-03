Obispo umalma sa mas 'maluwag' na COVID-19 restrictions sa gym, spa kaysa simbahan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nag-anunsiyo ng lockdown ang ilang simbahan sa Metro Manila habang kanselado naman ang pampublikong pagdiriwang ng mga misa at mga aktibidad para sa Semana Santa batay sa panuntunan ng gobyerno.

Sa ikalawang pagkakataon simula ang pandemya noong 2020, ipinagbawal ng pamahalaan ang religious gatherings sa tinaguriang "NCR plus bubble" hanggang Abril 4 o Pasko ng Pagkabuhay dahil pa rin sa pagsirit ng COVID-19 cases.

Pero bago pa ito napagpasyahan ng IATF, boluntaryo na ring nag-anunsiyo ang ilang diocese at simbahan sa Metro Manila na mag-lockdown at suspendihin ang pampublikong pagdiriwang ng misa.

Nag-anunsiyo na rin ang ibang diocese ng kanselasyon ng mga aktibidad at hinikayat ang mga mananampalataya na lumahok sa misa sa pamamagitan ng live stream.

Pero umalma si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David sa pagpayag ng pamahalaan sa 50 percent capacity sa mga fitness center at 75 percent capacity sa mga personal care services kabilang ang mga spa, habang ipinagbawal ang pampublikong pagdiriwang ng pinakabanal na panahon sa simbahan nang walang konsultasyon.

"Inspite of our adherence to strict protocol you lock down our churches during the holiest time of the year and allow 70 percent capacity in fitness centers and 50 percent in establishments for personal care services, including spas?!!! All right. May God have mercy on your souls!" maanghang na pahayag ni David sa kaniyang Facebook page.

"Why forbid our religious gatherings? Isn't this a violation of religious freedom?" dagdag pa ng obispo.

Maaalalang Hulyo 2020 nang payagan ng IATF ang 10 porsiyentong kapasidad sa mga simbahan sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ na kalauna’y naging 30 percent noong Oktubre.

Bago mag-Ash Wednesday nitong Pebrero, pinayagan na ng IATF ang 50 percent capacity sa mga simbahan na nasa ilalim ng GCQ.

Lahat ng ito ay nabalewala dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19.



—Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News