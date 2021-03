'NCR Plus' bubble: Operasyon ng mga kainan limitado sa delivery, takeout, outdoor dining

Watch more in iWantTFC

Oras ng tanghalian nitong Lunes pero sarado ang mga restaurant sa loob ng Robinsons Galleria sa Ortias.

May mga upuan naman sa food court pero nakalaan ito para sa mga gustong mag-takeout.

"Nag-ikot na po kami from taas, pababa... 'yong ibang gusto mong resto is closed po. Nakakalungkot, sobra," sabi ng mall-goer na si Analyn Cariaga.

Sa pinakabagong resolusyon ng Inter-Agency Task Force (IATF) on Emerging Infectious Diseases, nilimitahan ang operasyon ng mga dine-in restaurant at cafe sa delivery, take out, at al fresco dining sa buong National Capital Region (NCR), Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal.

Epektibo ito simula ngayong Marso 22 hanggang Abril 4.

Ang problema umano'y 45 porsiyento ng mga kainan sa bansa ay nasa NCR at 45 porsiyento din ang nasa mall kaya maraming kainan ang magsasara muna dahil walang al fresco area.

Umapela ang grupong Resto PH sa gobyerno para sa malinaw na basehan ng paglilimita sa operasyon ng mga kainan.

"We've been asking for data," sabi ni Eric Teng ng Resto PH.

"Last year, from September to December, the sales of restaurants went up double, triple, even quadruple in numbers and yet for the same period, the infection rate went down," sabi ni Teng.

Sa Robinsons Galleria, halimbawa, 80 hanggang 90 porsiyento ang mawawala sa seating capacity ng mga restaurant kaya para masagip ang ilan, ginawang al fresco dining area ang ibang espasyo ng mall.

Halos ilipat naman ng ibang restaurant na dati nang may al fresco dining ang lahat ng kanilang lamesa.

May pick-up stations din ang Robinsons at personal shopper, na ginagawa din ng iba gaya ng SM Malls at Rustan's.

Hinikayat naman ng Ayala Malls ang mga tenant na mag-set up ng mga lamesa't upuan sa kanilang mga garden area.

Pero nagpaalala ang Ayala Malls na tanging 18 hanggang 65 taong gulang lang ang puwedeng pumasok sa mga mall.

Sarado naman ang Power Plant Mall ng Rockwell pati chapel.

Naglabas na rin ng kani-kanilang advisory ang Tiendesitas at Estancia Malls para hikayatin ang pakikiisa ng mga kostumer sa mga bagong protocol ng IATF.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News