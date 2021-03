Mga nagde-deliver ng food products di haharangin sa checkpoints: DILG

Members of the Philippine National Police check motorists coming from Muntinlupa City heading to Cavite on March 22, 2021, the start of the implemented GCQ with additional restrictions in Metro Manila and neighboring provinces. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA – Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na hindi haharangin sa mga checkpoint ang mga nagde-deliver ng mga pagkain at produktong agrikultural kasunod ng pagpapatupad ng mas mahigpit na quarantine restrictions sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, malayang makadadaan sa mga checkpoint ang essential workers at goods kaya hindi na mauulit ang naranasang aberya sa deliveries, gaya noong unang ipatupad ang enhanced community quarantine ng 2020.

“We can assure the agriculture sector that they will be allowed passage through the borders. It was made very clear to the PNP (Philippine National Police) na ‘yong essential movement of people is allowed,” ani Malaya.

“Kung truck ang dala mo at may dala kang kargamento papasok o palabas ng Metro Manila, you will be allowed to pass through the checkpoints,” aniya.

Ito’y matapos mabahala ang grupong Tugon Kabuhayan na baka maulit ang nangyari noong umpisa ng lockdown noong nakaraang taon, kung saan nahirapang bumiyahe ang mga nagde-deliver ng agricultural products.

“Baka ang intindi na naman, halimbawa, ng ngi-implement, ‘pag cargo, cargo truck. Kasi ‘yong ibang mga sinasakyan nito ay hindi naman truck,” ani Kabuhayan convenor Asis Perez.

Sa ngayon, wala pang natatanggap umanong ulat si Malaya na may nahirapang makapag-deliver o makadaan sa checkpoints.

Posible namang maglaan ulit ng special food lane sakaling magkaproblema.

Samantala, nangangamba rin ang Tugon Kabuhayan sa epekto ng pagbabawal ng dine-in sa mga kainan.

Bababa ang demand sa raw ingredients tulad ng gulay, baboy, isda at manok, sabi ni Perez.

“Para maiwasan ito, dapat ‘yong LGUs (local government unit), kung magbbgay sila ng pagkain sa mga affected ng localized lockdown, kalimitan pinamimigay nila delata. Ibigay na lang natin [ay] isda, fresh produce para ‘yong perceived effect in the decline in consumption as a result of closure ng mga dine-in restaurants ay ma-compensate,” ani Perez.

Pero nilinaw ng DILG na hindi naman isinara ang ekonomiya gaya noong 2020 kaya kinailangan noon mamigay ng mga LGU ng ayuda at food packs.

“This time, we have not closed the economy, we are just restricting the movement of some people and the economy continues to move,” ani Malaya.

Simula Marso 2 hanggang Abril 4, nasa ilalim ng mas mahigpit na general community quarantine ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal bunsod ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

–Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News

