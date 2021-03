Mahigit 1,000 quarantine violators, nahuli sa Pampanga

Larawan mula sa Pampanga Provincial Police Office.

Mahigit 1,000 violators ang nahuli sa unang tatlong araw ng pagpapatupad ng household lockdown, curfew, at liquor ban sa Pampanga.

Sa bagong paghihigpit na ipinatupad ng probinsya ng Pampanga sa bisa ng Executive Order No. 5-2021 simula nitong Sabado, umabot na sa 1,175 ang mga nahuling lumabag sa quarantine protocols.

Umabot sa 725 ang nahuli noong Marso 20, habang 258 naman ang nahuli noong Marso 21, at 192 ngayong Lunes.

Pero kung titignan ang mga numero, pababa na ang bilang nito. Mabilis ang pagmomonitor lalo't activated na ang mahigit 500 barangay checkpoint sa buong Pampanga.

Sa ilalim ng nasabing ordinansa, papayagan lang makalabas para bumili ng mga essential goods ang mga residente edad 18 hanggang 60. May curfew mula 10 ng gabi hanggang 5 ng umaga, at ipinapatupad din ang liquor ban.

Kasama pa rin sa ordinansa ang mandatory wearing ng face mask at face shield.

“Yung cases ho natin, local transmission na po ito, hindi na ho natin alam kung sinong may dala at sinong makakakuha, so para safe tayo, proteksyunan nyo ang pamilya ninyo, proteksyunan ninyo ang pamamahay niyo," ani Pampanga Governor Dennis Pineda.

Sa kabila ng panawagan ng mga awtoridad, may ilang pa ring nahuling nagsasabong. Sa 14 na nahuli, 2 ang senior citizens.

Kinasuhan na ang lahat ng mga nahuli.

Ang paghihigpit ay kasabay ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan.

- ulat ni Gracie Rutao

