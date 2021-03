Ilang government office naka-lockdown dahil sa COVID-19

Naka-lockdown ang mga tanggapan ng ilang ahensiya ng gobyerno matapos mahawahan ng COVID-19 ang ilang tauhan nila.

Kasama rito ang main office ng Commission on Elections (Comelec) sa Intramuros, Maynila, na isinara mula Marso 11 hanggang 24.

Tiniyak naman ni Comelec Spokesperson James Jimenez na naka-work-from-home naman ang mga opisyal at empleyado ng komisyon.

"The problem really is with the field offices, because with the field offices, because of this reconfiguration of office spaces, what's happening is you're cutting the capacity of the office to handle the influx," ani Jimenez.

Higit 1 milyong bagong botante ang nagparehistro mula Enero pero posible raw bumagal ang pagpaparehistro para sa halalan sa susunod na taon matapos bawasan ng Comelec ang operational capacity nila at magpatupad ng alternative work arrangements.

Pinaikli rin ng Comelec ang oras ng voter registration dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Kung dati, alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon ng Martes hanggang Sabado ang registration, simula Marso 22 hanggang Abril 4, alas-8 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon na lang ito mula Lunes hanggang Huwebes.

Suspendido rin muna ang satellite registration.

Naka-lockdown din ang main office ng Department of Education (DepEd) sa Pasig City matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang kawani.

Ayon kay Education Undersecretary Annalyn Sevilla, hindi naman nito apektado ang pagtuturo ng mga guro.

"All major operations especially for learning hindi dapat mahinto, kasi 'yong blended learning natin nasa bahay naman," ani Sevilla.

Pinaiimbestigahan din ng DepEd ang isang training sa division office sa Zambales, kung saan nagkaroon umano ng hawahan ng COVID-19 ang mga tauhan ng departamento.

Ayon naman kay Justice Secretary Menardo Guevarra, posibleng mapalawig pa ang lockdown sa Department of Justice kung patuloy ang pagdami ng COVID-19 cases sa kanilang kagawaran.

Maliit lang daw ang epekto ng pandemya sa kanilang operasyon dahil marami sa trabaho ay puwedeng work-from-home at maaari ring online ang mga hearing.

Patuloy din ang mga virtual committee hearing sa Senado, kahit naka-lockdown pa rin.

Pinaalalahanan din ng Civil Service Commission ang mga tanggapan ng gobyerno na huwag mag-relax sa pagsunod sa health protocols.

"Let us make sure that our workplace po, ng ating mga ahensiya ng gobyerno ay they are also protected," ani Civil Service Commissioner Aileen Lizada.

Batay sa isang memorandum ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may public service continuity plan dapat ang lahat ng government offices para sa pagpapatuloy ng serbisyo sa panahon ng ano mang krisis.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News