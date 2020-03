Ilang BPO firms, sumusuway umano sa patakaran ng Luzon quarantine

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Umaalma ang mga empleyado ng ilang business process outsourcing (BPO) firms dahil umano hindi sinusunod ng kanilang mga opisina ang sinabi ng gobyerno na kailangan mayroon silang option na work from home o kaya’y accommodation sa gitna ng umiiral na Luzon lockdown dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Marami sa kanila ngayon ang "no work, no pay" o di kaya'y natutulog sa kani-kanilang mga opisina.

Kuwento ng ilang empleyado, simula anila nang ipatupad ang enhanced community quarantine noong Marso 17, hindi makauwi sa kanilang bahay ang ilan dahil sa pangamba na walang kikitain.

May mga call center agent pa na naglatag lang ng higaan sa loob ng opisina dahil walang public transportation at di sila makauwi.

"Nakakadismaya lang din po kasi hindi po sinusunod ng kompanya 'yung policy ng gobyerno," ani alyas "Sally." Hindi rin daw option sa ngayon ang work from home para sa kanila.

Kuwento naman ng isa pang call center agent, wala silang choice dahil may mga binubuhay na pamilya.

"Nandito kami sa office ngayon para magtrabaho dahil wala ngang kita and also wala ngang biyahe," ayon kay alyas "Dani."

Ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE), dapat magbigay ng komportableng tulugan ang employer sa mga empleyado kung nagpapatuloy ang kanilang operation. Ineengganyo rin ang work from home setup.

"We are encouraging 'yung mga employers to agree to a work from home arrangement. Ngayon kung hindi puwede 'yun halimbawa kasi mahina 'yung internet connection sa bahay nung worker, then they have to provide 'yung sleeping quarters na magiging malapit doon sa kanilang operation," ani Labor Secretary Silvestre Bello III.

Dagdag pa ni Bello, maaaring tumawag sa hotline na 1349 ang mga empleyadong may kahalintulad na reklamo para mainspkesyon ng ahensiya ang kanilang mga opisina.

Hanggang ngayon na lang ang palugit na ibinigay ng gobyerno para sa mga BPO na maisaayos ang panukalang work from home habang epektibo ang Luzon lockdown.