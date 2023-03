Quezon City may pabahay para sa mga guro

Quezon City Hall. ABS-CBN News/File

Sampung taon nang nangungupahan sa Quezon City ang guro na si Kris Navales. Pinili niya iyong bahay na malapit sa paaralan kung saan siya nagtuturo pero aminado siyang malaking gastos pa rin.

"Kung ima-minus mo agad 'yong P10,000 renta sa sahod ko, kung ako bilang Teacher 1, P27,000. So P 17,000 minus pa iyong mga mandated na mga deduction... at siyempre iyong mga loan din ng teachers. Kaya more or less 7,000 na lang din ang natitira sa akin," ani Navales.

Natuwa si Navales nang malamang may pabahay na ang Quezon City government para sa mga guro, na sisimulan nang itayo sa Barangay Holy Spirit.

Dumalo sa groundbreaking ceremony sina Quezon City Mayor Joy Belmonte, Vice President at Education Secretary Sara Duterte, dating pangulo at ngayo'y Deputy House Speaker Gloria Macapagal Arroyo at mga opisyal ng National Housing Authority at Philippine Charity Sweepstakes Office.

Ang 12 palapag na gusali ang siyang kauna-unahang housing project ng Quezon City para sa mga guro.

"Para makatulong na rin at itaas ang morale ng mga teachers natin," ani Belmonte.

Dahil may fixed income ang mga guro, puwede silang kumuha ng housing loan sa Home Development Mutual Fund at Government Service Insurance System, habang nakabatay sa kukunin nilang scheme ang buwanang hulog.

Dapat walang sariling bahay at nasa indigent sector para maging benepisyaryo nitong economic housing.

Sa Republic Residences itatayo ang pabahay para sa mga guro, kung saan may 144 units para sa kanila.

Nagpasalamat naman si Duterte sa Quezon City government at sinabing handa ang Department of Education na makipagtulungan sa iba pang local government unit.

"We are willing to partner with local government units, katulad ng ginawa ng Quezon City local government unit na meron silang pabahay. And ang partnership nila with the Department of Education is iyong pag-identify ng beneficiary teachers natin na qualified para sa kanilang mga pabahay," ani Duterte.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News