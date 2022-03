LONDON - Halos magkakasabay na pagtitipon at rally kahapon, March 20, sa London Trafalgar Square at Philippine Embassy ang supporters ni Vice Presidential Candidate Sara Duterte; supporters ni Vice President Leni Robredo sa Mable Arch naman at sa Tower Hill ang supporters ni Sara Duterte at Ferdinand Bongbong Marcos, Jr o BBM. Abangan ang detalye sa ulat ni Joefer Tacardon sa #TFCNews

Photo credit: Midz Mirabueno Dagamac Photo credit: Midz Mirabueno Dagamac Photo credit: Midz Mirabueno Dagamac Photo credit: Grant Gannaban O’Niell Photo credit: Grant Gannaban O’Niell Photo credit: Grant Gannaban O'Niell Photo credit: Grant Gannaban O’Niell Photo credit: Grant Gannaban O’Niell Photo credit: Grant Gannaban O’Niell Photo credit: Malcolm Conlan hoto credit: Malcolm Conlan Photo credit: Malcolm Conlan Photo credit: Malcolm Conlan