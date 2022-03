PHILIPPINES – Kinilala sa Taiwan ang pagsisikap at pagtitiyaga ng mga ALS o Alternative Learning System teachers sa Olango Island, Lapu-lapu City, Cebu.

Ang mobile KART ng Filipino teachers mula Olangao Island sa Cebu na nagwagi sa 2022 Taiwan Excellence Sharing is Caring

Kabilang ang mga bata sa Isla ng Olango sa mga hindi pa makapasok sa community learning center sanhi na rin ng mga pinsala mula sa bagyong Odette. Pero sa kabila ng mga limitasyon sa pagtuturo, nagdisenyo ang mga guro sa Olango Island ng mobile KART o Knowledge for Access and Resource for Training.

Ang mobile KART na inililibot sa iba-ibang lugar sa isla ng Olango para maturuan ang mga mag-aaral ng ALS o Alternative Learning System

Gamit ang mobile KART, naglilibot-libot ang gurong si Rene Monsales sa iba-ibang lugar sa isla gamit ang kanyang community learning center “on wheels” na may TV at laptop mula sa DepEd na pinapagana naman ng solar power mula sa Seed4Com. Ginagawa ito ni Monsales para maabot at maturuan ang mga bata.Sa panayam ng TFC News kay Education Program Specialist 2 for ALS na si Jonathan Cartilla na kasamahan ni Monsales sa proyekto, last year nila isinali ang kanilang mobile KART sa nasabing kampanya katuwang ang kanilang partner NGO na Seed4Com na tinawag nilang “Educating and Empowering the Community Through Mobile Kart.”

Ang DepEd teacher na si Rene Monsales at ang mobile KART

At mula sa 781 creative proposals sa 61 na bansa sa iba-ibang panig ng mundo, kabilang ang mobile KART proposal ng Pilipinas sa napiling 12 finalists. At nito ngang nakaraang February 26, 2022 online awarding, nalaman nilang isa ang kanilang mobile KART sa 3 proposals na tinanghal na top three winners sa 2022 Taiwan Excellence Sharing is Caring na isang global philanthropic campaign ng Taiwan government. Bukod sa Pilipinas, kasamang nagwagi ang proposals mula sa New Zealand at Taiwan.

Si DepEd teacher Rene Monsales gamit ang mobile KART habang tinuturuan ang kanyang mga mag-aaral

Bukod sa parangal na natanggap ng mobile KART, iginawad diin sa mga Pilipinong guro ang seed funding grant na nagkakahalaga ng 7.5 million pesos na kanila namang gagamitin para sa pagpapayabong pa ng edukasyon sa kanilang lugar at sa iba pang proyekto.

“Isa lang po ang gagawing Mobile KART para sa pilot implementation. Meron rin po kasing Livelihood Training, Techvoc Training and climate change advocacy na gagawin para sa implementation,” pahayag ni Cartilla.

Sabi pa ni Cartilla, personal niyang layunin ang makatulong sa dumaraming bilang ng out-of-school youth sa kanilang lugar:

“Ang makita na dumarami na ang mga Out of School Youth / Adults na nag-eenrol sa ALS ay sapat na para masasabi ko sa aking sarili na naging makabuluhan ang aking disenyo para sa Mobile Learning.

Lahat po tayo ay gustong makagawa ng makabuluhang bagay para sa ikabubuti ng ating kapwa, ang makapagbigay ng tsansa para sa mga naliligaw at nawawalan ng pag-asa. Ito na siguro ang pagkakataon ko na makatulong sa mga out-of-school youth.”

Isa sa mga klase ni DepEd teacher Rene Monsales sa Olango Island gamit ang mobile KART

Nag-iwan naman ng mensahe ng inspirasyon si Cartilla sa kanyang mga kapwa guro at mga estudyante ngayong nasa gitna pa rin tayo ng pandemya:

“Maraming paraan upang maging interesting ang pagtuturo. Ang pandemya ay nagdudulot sa atin ng limitasyon dahil sa social distancing at limitadong pag-galaw. Patuloy lang po tayo sa pagtuturo at maging gabay para sa ating mga learner.

Maging aktibo po tayo sa ating pag-aaral at pag-iisip ng mga solusyon sa mga problema ng ating pamayanan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa na makalikha ng mga paraan kung paano mas mapabuti ang ating sarili at ang ating komunidad.”