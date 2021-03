PNP, iimbestigahan kung may nagpabaya sa ‘Dumagmang Encounter’

CAMARINES NORTE—Mula sa kapilya ng Camp Wenceslao Vinzons, isa-isa nang naiuuwi sa tahanan nila ang mga labi ng 5 kasapi ng Camarines Norte 2nd Police Mobile Force Company na nasawi sa engkuwentro sa mga rebelde sa Labo, Camarines Norte, gabi ng Marso 19.

Kinilala ang mga nasawi sa tinaguriang "Dumagmang Encounter" na sina Patrolman Joey Cuarteros ng Tuguegarao City, Cagayan, Patrolman Benny Ric Bacurin ng Bgy. Guinacutan, Vinzons, Camarines Norte, Police Corporal Roger Estoy ng Bgy. Bagumbayan at Patrolman Jeremy Alcantara ng Bgy. Uson sa bayan ng Libmanan at Patrolman Alex Antioquia ng Bgy. Colacling, Lupi sa Camarines Sur.

Sugatan naman sina PCpl. Eric Hermoso at Pat. Aldrin Aguito na kapwa rin taga-Camarines Sur.

Ayon sa kapatid ni Antioquia, posibleng buhay pa sana ito kung naging maagap lang umano sa pagpapadala ng reinforcement ang Camarines Norte Police at Philippine Army.

“Hindi ko sir maalis sa isip ko na parang ganun, ganun nga parang napabayaan sila yung ano humingi sila ng reinforcement tapos walang dumating isa na yun sa rason para maisip mo na napabayaan sila… madami pong nagsasabi, yun nga pong Mamasapano parang maliit na bersyon sila”, ani Rhon Antioquia.

Nagtungo sa Camarines Norte si PNP officer-in-charge Lt.Gen. Guillermo Eleazar nitong Linggo para magpaabot ng pakikiramay at tulong pinansiyal sa pamilya ng mga nasawing pulis.

Kinumusta rin niya ang mga nagpapagaling na mga sugatan at ginawaran ng Medalya ng Sugatang Magiting.

“We consider this as treachery in the sense na, ano bang role ng mga pulis natin dun? The were there to ensure that the project of the government to link Bicol & Quezon particularly that Labo-Tagkawayan Road will be pursued. We have received information na humingi ng taxes, 3 to 5 percent according to the provincial director, doon sa, nag-eextort dito sa contractor o construction company,” pahayag ni Eleazar sa press briefing.

Binuo na ng PNP ang Special Investigation Task Group Dumagmang para alamin kung may nagkulang at dapat managot matapos na wala umanong dumating na reinforcement sa inaatakeng patrol base ng 2nd PMFC sa barangay.

Pero una nang sabi ni PNP-Bicol regional director PBGen Bartolome Bustamante na magkakasabay na ambush, harassment at raid ang nangyayari noong gabi ng engkuwentro.

“So tatlong area po yan, yung ambush dito sa baba, hindi po pumasok yung ating tropa sa killing zone dahil pamilyar po sila, madilim po ito at 9:24pm, foggy po sa lugar, so pukpukan po dito, hindi po nakapasok sa killing zone yung tropa natin, nakapag-extricate po sila, nagkuwan po sila, nakabalik sa patrol base pero binakbakan din po yung elemento natin sa taas tapos yung elemento po ng Philippine Army. So hold the ground po sila kaya umabot po ng medyo may katagalan,” ani PBGen. Bartolome Bustamante, regional director ng PNP-Bicol.

Kinondena ng Commission on Human Rights sa Bicol ang ambush at magsasagawa umano ng hiwalay na imbestigasyon dito.

Samantala, inako na ng Armando Catapia Command ng NPA-Bicol ang insidente.

- ulat ni Jonathan Magistrado