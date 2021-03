Mag-mask sa loob ng bahay kung may kasama: DOH

MAYNILA – Nag-abiso ang Department of Health (DOH) sa publiko na magsuot ng face mask sa loob ng bahay kung may mga kasama, sa harap ng tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sa isang advisory na inilabas gabi ng Sabado, nagbigay ng 5 rekomendasyon ang DOH para sundin ng taumbayan upang maiwasang mahawahan ng COVID-19.

Isa umano rito ang pagsuot ng face mask sa loob ng bahay kapag may kasamang ibang tao sa bahay.

Dapat aniyang nakasuot ng face mask kahit sa bahay, lalo na kung may kasamang vulnerable o ‘yong may mga sakit o matatanda.

READ: DOH guidance for the public amid rise in COVID-19 cases in the country.



Make sure to share this guide to all your friends, families, workmates, neighbors, and everyone else! pic.twitter.com/6oyRXAPSHc