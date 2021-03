Lalaki patay nang masagi, makaladkad ng truck sa Ilocos Sur

Patay ang isang lalaki nang masagi at makaladkad ng trailer truck sa San Esteban, Ilocos Sur noong Marso 19, 2021. Retrato mula sa San Esteban Police Station

Patay ang isang 35 taong gulang na lalaki matapos maaksidente sa San Esteban, Ilocos Sur.

Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, pauwi ang biktima sakay ng motorsiklo nang biglang mag-overtake sa kaniya ang trailer truck sa may Barangay San Nicolas noong gabi ng Biyernes.

Nasagi umano ng truck ang motorsiklo.

“Tumilapon itong motor na minamaneho ng bitkima. Nakaladkad pa ang biktima 50 metro mula sa point of impact hanggang sa lugar kung saan huminto ang trailer truck,” sabi ni Lt. Arnold Calzado, hepe ng San Esteban Police Station.

Haharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang truck driver.

– Ulat ni Grace Alba

