DOH naghahanda nang taasan ang bed allocation para sa COVID-19 cases

MAYNILA – Sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, naghahanda na ang Department of Health (DOH) sa posibleng “worst-case scenario,” kung saan tataasan ang bilang ng mga inilaan na hospital beds para sa COVID-19 cases.

Ito’y matapos ibahagi ng OCTA Research Group, isang grupo ng mga propesor na gumagawa ng pag-aaral sa COVID-19 data sa bansa, na maaaring mapuno ang mga ospital sa Metro Manila sa Holy Week o unang linggo ng Abril kung magtutuloy-tuloy ang kasalukuyang reproduction rate ng sakit na 1.9.

Ayon kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, posible ang projection ng OCTA at kung mangyari ito, kailangang taasan ang bed allocation ng mga ospital para sa COVID-19 cases.

Nangangahulugan ding wala munang tatanggaping non-COVID-19 patients ang mga ospital.

“Baka ito ‘yong worst-case scenario kung dadating. Kaya ito ‘yong pinaghahandaan namin,” ani Vega.

Ayon sa DOH, mataas na ang paggamit ng intensive care unit beds sa mga ospital, lalo na sa Quezon City, Maynila, Makati at Taguig.

“Ang COVID bed isolation at saka COVID ward sa mga hospital, both public at saka ‘yong private, mataas na 'to. Umaabot na sila sa 57 percent, malapit na sa threshold ng moderate rate,” ani Vega.

“Tumataas na ang paggamit ng intensive care unit. Ito'y nasa mga 73 percent-76 percent na ang average. Malapit na rin sa tinatawag naming high risk category,” dagdag niya.

Ayon din sa grupo ng mga pribadong ospital, tumataas na ang mga nao-ospital dahil sa COVID-19 sa Metro Manila, Calabarzon, at Central Visayas.

Sa mga dinadala, 93 porsiyento ang mild cases, 3 porsiyento ang asymptomatic habang ang iba’y severe o kritikal ang kondisyon.

“Sa ngayon po, medyo critical na nga po ang situation. Pero habang kaya po ng mga private hospitals ay nag-a-admit pa rin kami ng mga pasyente,” sabi ni Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Rene de Grano.

Idinaing naman ng Philippine Nurses Association (PNA) ang pagod na nararamdaman ng mga nurse sa harap ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases.

“Sobrang hirap po ng sitwasyon natin ngayon kasi even our nurses are being infected by COVID-19,” ani PNA President Melbert Reyes.

Nasa higit 5,000 na ang mga nurse na tinamaan ng virus, base sa datos ng Filipino Nurses United (FNU).

Pero sa kabuuan, higit 15,000 ang health workers na nagpositibo sa COVID-19, kung saan 82 ang namatay habang higit 300 ang active cases o may sakit pa, ayon sa FNU.

Nitong Sabado, nakapagtala ang DOH ng 7,999 bagong kaso ng COVID-19, ang pinakamataas sa single-day tally mula nang magsimulang kumalat ang sakit sa Pilipinas.

– Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

