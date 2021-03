ALAMIN: Bagong restrictions sa Metro Manila, karatig-probinsiya simula Marso 22

Watch more in iWantTFC

Naglabas ang Malacañang ngayong Linggo ng mga bagong restriction na ipatutupad simula Marso 22 hanggang Abril 4 dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, walang lockdown at mananatili sa general community quarantine (GCQ) ang Metro Manila kasama ang Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal.

Gayunman, may dagdag umanong restrictions na ipatutupad gaya ng pagbabawal ng pagbiyahe papasok at palabas sa mga nabanggit na lugar.

Tanging ang mga authorized person outside of residence (APOR) ang papayagang bumiyahe gayudin ang mga overseas Filipino worker (OFW) na patungong abroad, returning OFWs, health at emergency personnel, at government officials.

Mananatili naman ang pampublikong tansporstasyon sa kasalukuyan nitong kapasidad.

Ipagbabawal naman ang lahat ng public at mass gathering, kabilang na ang religious gatherings.

Papayagan naman ang kasal, binyag at libing pero hanggang 10 tao lamang ang maaaring dumalo.

Mananatili namang bukas ang lahat ng industriya pero ipatutupad ang mahipit na protocols.

Samantala, sa mga restaurant naman, ang papayagan lamang ay ang mga outdoor dining gayundin ang take-out at delivery.

Ipatutupad din ang curfew na mula alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng madaling araw para sa mga edad 18 pababa at 65 pataas.

"Nagnanais po tayo na itong mga bagong mga restrictions ay magreresulta sa mas mababang numero ng COVID-19 at inaasahan din po natin na sa pamamagitan ng mga bagong restrictions na ito ay mapipigil ang pagkalat, lalong-lalo na ng new variants sa iba't ibang parte ng Pilipinas," ani Roque.

Nitong Linggo, nakapagtala ang Department of Health ng 7,757 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang bilang na 663,794 kumpirmadong kaso sa bansa.

Bahagyang mas mababa ito kompara sa 7,999 kaso naitala noong Sabado pero ito na ang ikatlong sunod na araw na higit 7,000 ang dagdag na kaso ng COVID-19.

Sa bilang na iyon, 73,072 ang active cases o hindi pa gumagaling sa sakit. Mayroon na ring 577,754 total recoveries at 12,968 namatay dahil sa COVID-19, ayon sa DOH.

Dahil sa pagdami ng mga kaso, nangangamba ang ilang trabahador sa Metro Manila para sa kanilang mga kabuhayan sakaling magpatupad ang gobyerno ng mas mahigpit na lockdown.

"Wala talaga kaming kinikita. Halos 'di kami makasahod," sabi ni Amy Soriano, tindera sa isang karinderya.

Para kay Albay Rep. Joey Salceda, hindi na magiging epektibo ang mas mahigpit na lockdown sa patuloy na pagkalat ng sakit.

Mas marami aniya ang may sakit na may mild symptoms. Kailangan lang aniyang mapanatili ito at lawakan ang care capacity para hindi mapilay ang ekonomiya.

Ayon kay Salceda, dapat ding bawasan ang bilang ng essential workers na pumupunta sa mga lugar ng trabaho, turuan ang mga local government unit sa maayos na pagpapatupad ng localized lockdown, at tanggalin ang red tape sa pagbili ng bakuna.

Sa kaniyang radio show, sinabi naman ni Vice President Leni Robredo na dapat mas tutukan ang pagkuha at rollout ng bakuna.

Mahirap pigilan ang mga taong lumabas ng bahay kung kailangan maghanapbuhay, sabi ni Robredo.

Dapat din aniyang tulungan ng gobyerno ang pribadong sektor na makakuha ng bakuna kung sagot naman ng pribadong kompanya ang pagpapabakuna sa kanilang mga empleyado.

— May ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News