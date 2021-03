3 na-trap sa gumuhong gusali sa Maynila

MAYNILA - Mula sa rescue operation, naging retrieval operation na ang pag-responde para sa tatlong tauhan ng isang kumpanya na na-trap sa gumuhong gusali nitong Sabado sa lungsod ng Maynila.

Ayon kay P/Lt. Col. Evangeline Cayaban, hepe ng Manila Police District Station 5, natagpuan na ang tatlong lalaki na magkakatabi. Pero hindi lang matukoy ang kanilang kondisyon.

"Nakita na sila. Pare-pareho sila, magkakatabi silang nakahiga. Hindi pa alam kung retrieval o wala na silang buhay, kasi only doctors can say," ayon sa pulis.

Hindi lang agad makuha ang mga biktima dahil ayon sa Bureau of Fire Protection, gumagalaw pa o hindi stable ang gumuhong gusali.

Ang bahagi ng anim-na-palapag na gusali ay gumuho bandang alas-11 ng umaga kahapon. Gumuho, aniya, ang basement at first floor ng building.

Mula sa rescue operation, naging retrieval operation na ang paghahanap sa 3 tauhan na natrap sa gumuhong gusali sa Maynila. pic.twitter.com/CT5aNT3MUY — Jekki Pascual (@jekkipascual) March 20, 2021

Isang na itong abandonadong building at under demolition na rin. Dati itong Philam building, na nasa Maria Orosa Street at UN Avenue.

Hindi pa man tukoy ang kalagayan ng tatlong tauhan, na-turnover na ang kaso sa MPD Homicide Section.

Ayon sa hepe nilang si P/Capt. Henry Navarro, posibleng may pananagutan ang contractor at subcontractor ng demolition team.

"Kung makita natin na in the course ng kanilang operation, may nakitang kapabayaan, maari silang maging liable through Reckless Imprudence Resulting in Multiple Homicide and Serious Physical Injuries. File natin ang subcontractor at safety officer," ayon kay Navarro.

Dagdag niya, "All throughout the operation, kailangan lahat ng safety measures, strictly ma-observe para ma-prevent o maiwasan mga ganyang aksidente."

Isa rin sa tiningnan ay kung bakit hindi agad na-report sa pulis ang pangyayari. Alas-5 na ng hapon nai-report sa pulis ang pagguho.

Ayon kay Cayaban, "Naging concern lang namin, medyo matagal pag-report sa amin regarding sa nangyaring insidente."

Wala pang pahayag mula sa may-ari ng gusali o sa subcontractor.

