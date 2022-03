Mga kandidatong dumalo sa kauna-unahang presidential debate ng Commission on Elections noong Marso 19, 2022. VP Leni Media Bureau

MAYNILA — Matapos ang kauna-unahang presidential debate na inorganisa ng Commission on Elections nitong Sabado, kinilatis ng ilang analyst ang naging takbo ng debate at paraan ng pagsagot ng 9 na kandidato.

Kabilang sa mga naging bahagi ng round table discussion ng Comelec ay sina Tony Abad, isang trade lawyer at law professor; Professor Emmanuel Leyco, pangulo ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at isa ring ekonomista; Julie Caguiat, convenor ng CURE Covid Network; at Catarina Estavillo, tagapagsalita ng rice price watchdog na Bantay Bigas.

Sinabi ni Estavillo, sumentro ang debate sa usapin ng agrikultura at realidad na ang mga magsasaka sa bansa ay hirap at sila pang nagugutom.

“Dapat lang ngayong debate ay nasa sentro ang usapin ng food security o pagresolba sa malawakang kagutuman. Issue nung rice liberalization law. Very concrete yung epekto nito sa ating magsasaka, kung saan nalugi yung industriya dahil sa pagbaba ng farm gate price ng palay ng mga magsasaka,” ani Estavillo.

Ayon kay Estavillo, hindi naman direktang nasagot kung papaano sosolusyunan ng mga kandidato ang usapin ng rice liberalization at pagkakaroon ng tunay na food security ng bansa.

“Dapat malinaw yung intervention ng gobyerno sa problema yan at ilalahad kung paano nila isasagawa.” aniya.

Para kay Caguiat, mahalaga din sanang natalakay ang usapin sa umento sa sahod at ang pagkakautang ng bansa.

“The pandemic is just a reflection of the years of problems in terms of healthcare system even before pandemic. Bakit hindi pinag-usapan yung pagtaas ng sweldo? Bakit hindi pinag-usapan yung usapin ng utang? Siguro maganda rin marinig na what they have seen when they go around,” ani Caguiat.

Binati naman ni Leyco ang Comelec at ang 9 na kandidato sa pagkapangulo na humarap sa publiko.

Ikinatuwa nitong nasa prayoridad nila ang industriya ng agrikultura.

Naniniwala rin si Leyco na ang mga lumutang na isyu ay repleksyon lamang ng mas malaking problema ng bansa sa usapin ng health care system at food security.

Sumang-ayon siya na isang malaking problema ng bansa ang pagkakautang nito ng nasa P13 trilyon.

Pero para kay Leyco, hindi naging tunay na debate ang sagutan ng mga kandidato. Nagkaroon lang aniya ng kaunting fact checking sa mga naging pahayag ng ilan sa mga ito.

“We should be expecting more of the recovery plan. Is that part of the plan? What will be your vision of government? I think it’s only right, it is only right that people hear what your vision of government would be,” aniya.

Inasahan niyang mas malalim pa sana ang naging sagot ng mga kandidato gaya sa kanilang plano sa pagtiyak sa food security ng bansa.

“First, the debt issue is a major problem. Perhaps, we will not see the problems in the next few months… If you relate it to what is happening in the world now, the Philippine peso versus the dollar is being threatened… So we will be paying the same amount of debt, with the peso that is not growing. We will be burdened,” ani Leyco.

Takot aniya ang gobyerno na mawalan ng bilyong piso sa kinikita sa excise tax, subalit hindi nito nakikita ang mas malaking nawawala kung patuloy na hahayaang lumobo ang presyo ng produktong petrolyo.

Ngayon namang Linggo nakatakda ang vice presidential debate ng Comelec.