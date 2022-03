Ilang Pinoy na naipit sa giyera, nais pa ring makipagsapalaran sa Europa

MOSCOW - Pagod at gutom ang inabot ng Pinay teacher na si Shiela Santosildes na tumakas mula Kyiv papunta sa border town ng Lviv sa Western Ukraine.

“Noong narinig namin yung unang pagsabog talagang we decided to evacuate po talaga immediately. I phoned our consulate at mayroon po kaming meeting place just in case mag-evacuate po kami,” kwento ni Shie Santosildes, Pinay teacher na lumikas mula Ukraine.

Isa si Santosildes sa mga unang nakalikas sa tulong ng Philippine Consulate sa Ukraine. Inabot ng mahigit 20 oras ang dapat sana ay siyam na oras na biyahe kasama ang iba pang kababayan.

“Kasi napakagulo na ng isip namin at iniisip namin na iligtas lang sarili namin so kahit saang border po kami pupunta yun lang naisip namin basta makalabas lang kami,” sabi ni Santosildes.

Siyam na taon din siyang nanirahan at nagtrabaho bilang English teacher sa Ukraine. Hindi niya inakala na sa isang iglap ay magbabago ang estado ng kanyang buhay.

“I’ll do my best na makapagsimula ulit, hindi man sa Ukraine pero makikipagsapalaran po ako dito sa ibang bansa, hindi po ako susuko. Huwag kayo mag-alala sa family ko, don’t worry about me. I’m safe, I’m fine and I’m strong,” dagdag ni Santosildes.

Ang Pinay English teacher na si Shie Santosildes (kaliwa) at Joy Tolentino (kanan) sa kanilang paglikas mula Ukraine

Mahigit dalawang linggo namang palipat-lipat ng border si Joy Tolentino bago nakarating sa Austria.

“Ito po nagiging okay na hindi na masyadong kinakabahan. Hindi na kami maaano, na makakarinig kami ng ingay ng siren ng mga putukan para makatulog na kami ng dire-diretso,” sabi ni Tolentino, OFW na lumikas mula Ukraine.

Itinuturing ito ni Tolentino na pinakamahabang biyahe ng kanyang buhay para lang makalayo sa gulo.

“From Kiev mismo kasama ko amo ko papunta kami ng Ivano (Ivano-Frankivsk) nag-stay kami sa Ivano mga almost 1 week, then after that nag-decide kami na lumikas papuntang Hungary,” dagdag ni Tolentino.

Para sa mga Pinoy na nais manatili sa Europa, limitado ang tulong na maaari nilang makuha sa mga bansang pansamantalang kumukupkop sa kanila. Ayon kay Undersecretary Sarah Arriola ng DFA hindi maituturing na mga refugee ang mga Pinoy sa Ukraine dahil maaari naman silang umuwi sa Pilipinas.

“Hindi naman po tayo refugees na mako-consider dahil ‘yung bansa po natin (ay) maluwag silang tinatanggap. Parang tulong na rin natin ‘yun sa mga Ukrainian,” pahayag ni Usec. Sarah Lou Arriola, DFA-OUMWA.

Pero nagdesisyon pa rin si Santosildes at Tolentino na manatili at makipagsapalaran sa Europa.

“Kung wala ng kaguluhan siguro babalik naman kami doon kasama sa mga employer namin,” Joy Tolentino, OFW lumikas sa Ukraine.

“Kung ‘di kami i- allow mag-stay dito, ‘yung gagawin namin maghanap uli kung saan pwede at maging ligal po kami,” sabi ni Santosildes.

Laking pasasalamat naman nina Santosildes at Tolentino sa volunteers pati na sa mga kababayan na hindi nagdalawang isip na dumamay sa kanila.

“Sa lahat ng tulong n’yo financial, food, sa pagbibigay nyo sa amin ng clothing, maraming salamat po,” pasasalamat ni Santosildes.

Mula sa kalbaryo sa Ukraine, hindi pa nagtatapos ang hirap ni Santosildes at Tolentino. Haharapin naman nila ang panibagong hamon, ang makakita ng bagong tirahan at trabaho.

Para sa mga Pinay na galing sa Ukraine, tuloy ang laban ng buhay, bitbit nila ang dasal at pag-asa para sa pangarap at pamilya.

