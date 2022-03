MAYNILA - Samu't saring paksa, kabilang ang pagsugpo sa COVID-19 pandemic at pagbangon ng ekonomiya, ang tinalakay sa kauna-unahang presidential debate ng Commission on Elections para sa Halalan 2022.

Sumalang dito sina dating Palace spokesman Ernesto Abella, labor leader Leody De Guzman, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, dating defense chief Norberto Gonzales, Sen. Ping Lacson, Faisal Mangondato, Jose Montemayor Jr., Sen. Manny Pacquiao, at Vice President Leni Robredo.

Hindi dumalo si dating senador Bongbong Marcos na nagpasyang makasama ang mga tagasuporta sa kampanya sa Marikina.

Sa debate, itinulak ng mga kumakandidatong pangulo ang mas mabilis na tugon sa pandemya.

Iginiit nina Lacson at De Guzman na dapat pagbutihin ang pagsasaliksik tungkol sa mga virus sa bansa. Para kay De Guzman, dapat din aniyang maglaan ng budget para sa health sector.

"Kinakailangan nating mag-invest para sa pagtuklas ng mga bagong gamot and even vaccine dahil hindi pwedeng tayo’y aasa na lang sa kung anong matitira sa malalaking bansa at ‘yun ang ating gagamitin," ani De Guzman.

Nais naman ni Lacson na magkaroon ng virology institute para sa pagsasaliksik.

"Ipu-pursue ko to kasi ito ang magliligtas sa atin lalakasan natin ang research and development sa pamamagitan ng virology institute. Alam niyo ba na 4 percent lang ang ating coverage para sa research and development? Pathetic," ani Lacson.

Tingin naman ni Vice President Leni Robredo na dapat pagbutihin ang COVID-19 vaccine coverage.

"Ang initial target natin 77 million Filipinos ang vaccinated, kulang pa tayo ng 13 million para maabot natin ang target na yun. Ang una kong gagawin sisigurdauhin ko na maabot natin ang targets natin at lagpasan pa," ani Robredo.

Para kay Moreno, dapat pagtuunan ng pansin ang pagrekober ng mga negosyo para makapag-adjust sa tinatawag na "new normal."

Susi naman para kay Pacquiao ang pagsunod sa protocols at pagpapaigting ng contact-tracing.

"Hindi masabi na ready tayo, kailangan lang nating ipatupad yung ah istrikto nating pagsusuot ng mask at matuto tayong mabuhay na kasama ang COVID," ani Pacquiao.

EKONOMIYA

Para kina Abella, De Guzman, at Domagoso, dapat tutukan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya.

"Ang plano po natin diyan ay gawin siyang (Pilipinas) isang agricultural powerhouse... to be able to provide food and jobs," ani Abella.

Itinutulak naman nina Robredo, Pacquiao, Lacson at Gonzales na payabungin ang micro, small and medium enterprises.

"Magpo-propose po ako P100-billion stimulus fund para buhayin uit ang MSMEs," ani Robredo.

"Bubuksan ng pamahalaan ang sources ng capital, upang ang capital ay makarating sa mga kababayan natin na gusto magkaroon agad ng hanapbuhay," sabi ni Gonzales

Sa harap ng taas-presyo sa langis, tinalakay din ng mga presidential bet ang ipinapanukalang 4-day work week.

Giit nina Pacquiao at Robredo, hindi angkop sa lahat ng industriya ang naturang set-up.

Idiniin naman ni De Guzman na dapat bigyan ng commensurate pay ang mga manggagawang sakop nito, na sinang-ayunan ng karamihan ng mga lumahok.

Pinaboran naman ni Lacson ang pagkakaroon ng nation-wide Alert Level 1 para makabangon ang ekonomiya.

Samantala, sasalang naman ang vice presidential candidates sa Comelec debate ngayong Linggo.

