Mga rifle na narekober sa mga sinasabing miyembro ng New People's Army na nakaengkuwentro ng militar sa Claveria, Misamis Oriental noong Marso 18, 2022. Retrato mula sa 402nd Brigade

Patay ang 3 hinihinalang rebelde matapos makaengkuwentro umano ng tropa ng pamahalaan sa Claveria, Misamis Oriental, sabi ngayong Linggo ng militar.

Ayon sa 402nd Bridgae ng Philippine Army, nagkasa sila ng operasyon noong Biyernes sa may Barangay Plaridel, Claveria, kung saan nakabarilan umano nila ang nasa 7 hinihinalang miyembro ng New People's Army (NPA).

Narekober umano sa mga rebelde ang 3 rifle, isang M16 magazine na may mga bala, isang carbine magazine na may mga bala, at mga sinasabing subersibong dokumento.

Sa Northern Samar, naaresto naman ng mga awtoridad sa Gamay ang isang babaeng hinihinalang miyembro ng NPA at itinuturing na second most wanted person sa probinsiya.

Sa bisa ng 2 warrant, hinuli ng pulisya at mga sundalo noong Huwebes si alyas "Megan," 65, secretary umano ng isang sub-regional committee ng NPA.

Nakuha umano sa suspek ang ilang baril, bala at improvised explosive device.

Mahaharap din ang suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Nanawagan naman si Northern Samar police acting director Col. Alfredo Tadefa sa mga kasapi ng NPA na sumuko na.

— Ulat nina Charmane Awitan at Ranulfo Docdocan

