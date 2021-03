'Record-breaking' na mga kaso ng COVID-19 posible pang lumaki: mga eksperto

Sanitation sa Gagalangin, Tondo, Manila noong Marso 15, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Posibleng umabot pa sa mas malaking bilang ang "record breaking" na bilang ng mga kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa bansa, ayon sa ilang eksperto.

Ayon sa grupong OCTA Research, matapos ang "record breaking" na 7,103 na bagong kaso ng COVID-19 noong Biyernes, aasahang mas matataas ang bilang ng mga kaso sa mga susunod na araw.

Paliwanag ng OCTA Research, ito ay dahil mahirap pigilan ang pagkalat ng virus.

“Itong record-breaking number natin, hindi pa ito ‘yung huli. In fact, una pa lang ito sa record-breaking, sad to say. Ayaw nating mangyari ‘yan, pero ‘yan ang katotohanan," ani OCTA Research fellow Guido David.

"May momentum ‘yung trend eh, may momentum ‘yung pandemic right now and mahirap pigilan ‘yung momentum especially at this level na were getting 7,000 cases, 3,800 in Metro Manila."

Maaalala na noong Biyernes naitala ang 7,103 kaso ng COVID-19 na pinakamataas nang magsimula ang pandemya. Naungusan pa ito ng 7,999 dagdag-kaso nitong Sabado.

Kung titingnan ang konteksto sa likod ng mga numero, nasa pinakamalalang sitwasyon na ngayon ang Pilipinas mula nang magsimula ang local outbreak noong 2020, ayon kay Edson Guido ng ABS-CBN Data Analytics team.

"Dati 'yung August pinaghalo ‘yon na fresh at cases eh. Ngayon, ito, halos lahat fresh na. So, talagang mas malala talaga itong surge na nakikita natin ngayon," ani Guido.

"So, definitely puwede pang lumala itong sitwasyon kasi ‘yung ospital natin as a whole sa Metro Manila, nando’n pa sa moderate risk," dagdag niya.

Mataas din ang huling positivity rate na halos 16 porsiyento o nangangahulugan sa 1 sa bawat 6 sumasailalim sa COVID-19 test ay nagpopositibo.

"“Nu’ng nagkakaroon tayo ng testing, very limited noong April. Ang nate-test natin mga frontliners, mga vulnerable group. Ibig sabihin, mas malaki ang posibilidad na magpositibo ang isang tao. Imagine, ganoon na rin ang positivity rate na nakikita natin ngayon. Mas tumaas na ‘yung testing capacity natin niyan," ani Guido.



'LOOMING PUBLIC HEALTH CRISIS'

Sa taya naman ng OCTA Research Group, posibleng pumalo pa sa 10,000 kaso ang maitala kada araw sa katapusan ng Marso kung hindi magbabago ang trend. Anila, dapat pa ring bantayan ang Metro Manila, kung saan posibleng maitala ang 5,000 kaso kada araw.

Nakikita rin ng ABS-CBN Data Analytics na aabot pa ng 10,000 kaso kada araw ang mga kaso, pero posible rin itong mabago ngayong ibinabalik na ang mga restriction at localized lockdown.

"Kasi nagsimula tayo ng 4,000, 5,0000, then biglang 7,000. So, nandu’n talaga ‘yung possibility na lumagpas tayo ng 10,000 cases in the coming weeks. I think things will really get worse before they get better," ani Guido.

Tantiya rin ng OCTA Research na mapuno ang mga ospital, sakaling magkatotoo ang projections.

“We have a looming public health crisis kasi based doon sa mga projections natin, ‘yung hospitals baka mapuno sila in 2 weeks sa NCR and kung 4 weeks pa natin bago mapababa yung cases, even with interventions, magkakaroon tayo ng public health crisis," ani David.

Para naman kay Defense chief at National Task Force chair Delfin Lorenzana, nasa mga lokal na pamahalaan kung paano ipatutupad ang mga panuntunan para kontrolin ang virus.

Posible umanong magbaba ng lockdown kung mahina ang enforcement.

“We are giving the burden to the local government units dahil napapansin namin na medyo nag-relax din sila sa pagpa-follow up ng mga enforcement ng health protocols...We told them that kung hindi niyo gagawin iyan ay magla-lockdown tayo ng mga close lockdown, mahirapan din kayo, mahirapan ang lahat," ani Lorenzana.

Sa datos ng Johns Hopkins University, pababa na nang pababa ang trend ng mga kaso ng COVID-19 sa Southeast Asia - bukod sa Pilipinas na dire-diretso ang pagtaas.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News