'Nakakawala ng pag-asa': Ilang health workers nanlulumo na sa pagdami ng COVID-19 cases

Inaayos ng isang healthcare worker ang kaniyang face mask sa Navotas City noong Agosto 20, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Sa gitna ng pagdami ng mga kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa bansa, nanlulumo na ang ilang healthcare workers, dahil imbis na bumuti, mas malala pa anila ngayon ang sitwasyon.

"Nakakawala ng pag-asa, wala nang gana. Marami nang nag-abroad, hindi naman natin sila masisisi kasi even throughout the year marami kaming calls, pero parang wala namang natugunan 'yung government and ito na naman, boom, mas mataas pa 'yung bilang kaysa sa mga nauna," ani Jaymee De Guzman ng Filipino Nurses United.

Ramdam na aniya nila ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit at dumaraming dinadala ngayon sa mga ospital.

"We feel it in the hospital kasi talagang punong-puno na kami, pati mga empleyado nag-positive. Ironic pa, after pa nung nabakunahan saka pa dumami 'yung positive patients," ani De Guzman.

Sa kasagsagan ng pagdami ng COVID-19 cases noong Agosto 2020 ay nanawagan ang mga health workers ng timeout at isailalim ang Kamaynilaan sa mas estriktong community quarantine.

Pero para kay De Guzman, hindi ngayon ang panahon para humingi ng timeout lalo't mas kailangan sila ngayon ng bayan dahil sa paglobo ng kaso ng COVID-19.

Binigyang-diin ni De Guzman na itutuloy nila ang pagseserbisyo para sa tao at hindi para sa gobyernong hindi nila ramdam ang pagpapahalaga.

Watch more in iWantTFC

Panawagan lang ng FNU na tapatan ng gobyerno ang serbisyong ibinibigay nila.

"Maging mas humane sila sa pagtrato at di nila isama iyong mga demotion. kung may ibibigay silang benefits, talagang dapat ibigay nila ng tunay kasi wala kaming nararamdaman masyado. we continue to serve not for the government kundi para sa mga taong nakikita naming kawawa," ani De Guzman.

TIMEOUT, HINIHINGI NG OSPITAL

Samantala, posibleng humingi ng timeout ang Philippine General Hospital kapag nagpatuloy pa ang pagdami ng kaso ng coronavirus disease.

Isa ang PGH sa mga COVID-19 referral hospital ng gobyerno sa kasagdagan ng pandemya.

Sa Teleradyo, ipinaliwanag ni PGH Spokesperson Jonas Del Rosario na ramdam na ramdam pa rin nila ang pagdagsa ng mga pasyente, at wala pa ring pagbabago mula nang magsimulang tumaas ang mga kaso ng COVID-19.

Aabot naman sa 164 pasyente ang naka-admit ngayon habang marami pa ang nasa waiting list dahil hindi pa maaccomodate.

Aabot na sa 225 beds mula sa dating 180 beds ngayon ang inilaan para sa COVID-19 patients.

May mga kaso na rin aniyang nagiging severe case kahit pa mild case lang ito nang ma-confine.

May mga inaayos na rin silang mga ICU bed kahit wala sa ICU para lang magamot ang ibang pasyente.

May mga health worker din umano silang natamaan ng COVID-19. Ang iba sa kanila, nagpositibo kahit nabakunahan na.

"Hindi pa po kami humihingi ng timeout pero medyo nadadama na namin yung eto na naman, yung sipa ulit. At the same time medyo pilay kami dahil may ilang health workers kami na may sakit," ani Del Rosario.

"Naaapektuhan yung aming pagma-man ng aming mga post. So medyo nakakaramdam na rin po ng pagod so there is a possibiity na baka kung talagang medyo umaapaw na, eh humingi rin kami ng timeout."

Umapela rin ang PGH sa ibang ospital na tulungan silang tumanggap ng non-COVID-19 cases para matutukan ng pampublikong ospital ang mga pasyenteng may COVID-19.

Idiniin naman ni De Guzman na kailangang matugunan ang mga pangangailangan ng ospital gaya ng mga personal protective equipment (PPE).

Sa ngayon, may mahigit 240,000 healthcare workers na nabakunahan kontra COVID-19.

-- Ulat ni Israel Malasa, ABS-CBN News