Mga di taga-Pampanga na papasok sa lalawigan hihingan na ng negative RT-PCR test

Inanunsyo Biyernes ng hapon ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang mga karagdagang guideline para maiwasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa lalawigan.

Kaugnay ng paggunita sa Semana Santa, inilabas ng provincial government katulong ang Pampanga mayors league ang Executive Order No. 5.

Nakasaad dito na lahat ng non-Pampanga residents na papasok ng lalawigan ay kailangang magpresenta muna ng negative RT-PCR test test sa barangay level 72 oras bago pumasok sa probinsiya.

Magpapatupad na rin ng province-wide curfew mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. epektibo Sabado, Marso 20, 12:01 a.m., hanggang Abril 5, 5 a.m. Ang mga magulang ng mga mahuhuling menor de edad ay kakasuhan.

Ipapatupad din ang liquor ban sa buong lalawigan. Ibig sabihin bawal bumili o magbenta ng alak sa loob ng 17 araw habang epektibo ang EO.

Ia-activate na rin ang lahat ng barangay checkpoints.

Lahat ng lalabag sa utos ay huhulihin at ikukulong.

Sa coronavirus disease bulletin nitong Biyernes, Marso 18, 62 ang bagong kaso ng COVID-19, at 757 naman ang active cases.

Umabot na rin sa 449 ang namamatay sa probinsya dahil sa sakit. -- ulat ni Gracie Razon Rutao

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more in iWantTFC